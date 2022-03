Sācies Ukrainas un Krievijas sarunu ceturtais raunds. Teksta tiešraide

Krievijas iebrukums Ukrainā turpinās jau 19. dienu. Svētdien Maskava paplašināja uzbrukumu areālu, raidot vairāk nekā 30 raķetes pa militāro apmācību bāzi netālu no Polijas robežas Ļvivas apgabalā, Kremlis arī vērsies pie Ķīnas ar lūgumu pēc ekonomiskās un militārās palīdzības, atklāja ASV amatpersonas. Turpinām sekot notikumiem.

Vācijā līdz šim reģistrējušies vairāk nekā 146 000 cilvēku, kas bēg no kara Ukrainā, pirmdien paziņoja Iekšlietu ministrijas pārstāvis. Ministrijas pārstāvis preses konferencē sacīja, ka līdz šim reģistrējušies 146 998 cilvēki, un piebilda, ka patiesais bēgļu skaits, kas šobrīd atrodas Vācijā, varētu būt daudz lielāks. (Sky News)

“Bellingcat” pētnieks Kristo Grozevs stāsta, ka viņš zvanījis uz darbu vairākiem Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) augsta ranga virsniekiem, par kuriem klīst, ka viņi ir arestēti saistībā ar Krievijas uzbrukuma neveiksmēm Ukrainā. Neviens no viņiem telefonu nav pacēlis, kamēr citi kolēģi uz zvaniem atbildējuši, kas ir vēl viens apstiprinājums, ka viņi patiešām varētu būt arestā. Formāli, domājams, viņi aizturēti par lielu budžeta līdzekļu izšķērdēšanu, veidojot aģentūras tīklu Ukrainā, kam bija jāpalīdz sagatavot veiksmīgs Krievijas iebrukums. Šim mērķim – izveidot aģentu tīklu drošības dienestos, armijā, politiskajās partijās, augstskolās un citur – tērēti “miljardi” (Grozevs gan neprecizē valūtu). Taču tā vietā, lai izveidotu reālu tīklu, kas nodrošinātu Krievijas spēku sagaidīšanu “ar ziediem”, 99 % naudas nozagti un aģentūras tīkls veidots no “mirušām dvēselēm”, pieļauj Grozevs, kurš vēl strādājot pie šīs versijas pārbaudes. “Ja tā ir, tad tās ir “mirušās dvēseles”, kas saņēma naudu, bet šī nauda atgriezās,” FSB darboņa iespējamos aresta iemeslus skaidro Grozevs. Kā otro iespējamo aresta iemeslu, kas, visticamāk, darbojas kopā ar pirmo, pētnieks min FSB sagatavotos ziņojumus par situāciju Ukrainā, kas nav paredzējuši tādu ukraiņu pretestību un atbalstu prezidentam Volodimiram Zelenskim.

Okupantu zaudējumi kopš invāzijas sākuma. Šie ir Ukrainas publicētie dati, to precizitāti nevaram apstiprināt. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1503299403913830407

Izraēlas ārlietu ministrs Jairs Lapids saka, ka viņa valsts netiks izmantota, lai apietu ASV un citu rietumvalstu pret Krieviju noteiktās sankcijas. "Ārlietu ministrija koordinē šo jautājumu kopā ar partneriem, tostarp Izraēlas Banku, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Lidostu pārvaldi, Enerģētikas ministriju un citiem," sacīja Lapids. (Al Jazeera)

Ukrainas prezidenta padomnieks Mihailo Podoļaks tviterī ievietojis fotogrāfiju no šodienas sarunām starp Maskavas un Kijivas delegācijām. "Saziņa tiek uzturēta, taču tas ir grūti. Nesaskaņu iemesls ir pārāk atšķirīgas [abu valstu] politiskās sistēmas". https://twitter.com/Podolyak_M/status/1503312641896370178

Iepriekš vēstījām, ka divi cilvēki gāja bojā pēc Krievijas artilērijas trieciena dzīvojamam rajonam Kijivas Oboloņas rajonā. Ukrainas Neatliekamās palīdzības dienests tagad ir pārskatījis šo skaitli, apstiprinot tikai vienu bojāgājušo. (Sky News)

“Radio Svoboda” ziņo, ka Krievijas civilās lidmašīnas jau diennakti lido bez sertifikāta par tehnisko piemērotību lidojumam. https://twitter.com/SvobodaRadio/status/1503249814460502019

Piekto dienu pēc kārtas tiek veiksmīgi evakuētas frontes pilsētas netālu no Ukrainas galvaspilsētas Kijivas, paziņojis reģiona gubernators Oleksijs Kuleba. "Uguns pārtraukšana mūsu reģionā ir spēkā, lai gan tā pastāv nosacīti," viņš sacīja, piebilstot, ka ik pa laikam tālumā no viņa atrašanās vietas bija dzirdami sprādzieni. (Sky News)

Mariupole jau tika paglābta no nonākšanas Krievijas kontroles zonā 2014. gadā. Pilsētai ir stratēģiska un simboliska nozīme. Vairāk par to, kā arī vairākus kadrus ar Mariupoles skatiem pirms pašreizējā ielenkuma var lasīt šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/delfi-mariupole-milicis-no-doneckas-un-nemitigi-uzbrukuma-draudi.d?id=48262971&_escaped_fragment_=dgs%3Ddgslv-47316%3A5667849

"Instagram" vairs nav pieejams Krievijā. Lietojumprogramma pirmdien parādījās "ierobežoto" tiešsaistes resursu sarakstā, kuru publicējis Krievijas plašsaziņas līdzekļu regulators "Roskomnadzor".

Mariupole jau ilgstoši pakļauta Krievijas apšaudēm un bombardēšanai, humānā situācija pilsētā ir drūma, palīdzības kravas līdz šim Mariupoli nav sasniegušas. Neliels ieskats, kā virs pilsētas paceļas dūmu stabi.

Saskaņā ar Ukrainas amatpersonu sniegto informāciju kopš Krievijas invāzijas sākuma Ukrainā kopumā ir gājuši bojā 90 bērni. (Sky News)

Zaporižjas apgabalā okupanti apšaudījuši muzejrezervātu “Popova muiža”, paziņojusi Zaporižjas apgabala administrācijas Kultūras un informācijas departamenta vadītājs Vlads Moroko. Turklāt Krievijas karavīri no muzeja esot aiznesuši marmora klozetpodu no grāfu Popovu laikiem. Savulaik šo podu jau bija nozaguši boļševiki, bet vēlāk kāds no zagļu pēctečiem to atdevis muzejam. https://www.facebook.com/vladmoroko/posts/4811780212192829&show_text=true&width=500

Krievija nesaskata iemeslu ANO miera uzturētāju nosūtīšanai uz Ukrainu, ziņu aģentūra RIA citē Krievijas Ārlietu ministrijas teikto. Ministrijas Starptautisko organizāciju departamenta direktors Pjotrs Iļjičevs sacīja, ka miera uzturētāji nav vajadzīgi, jo Krievija visu kontrolējot. (Al Jazeera)

Krievijas-Ukrainas pārstāvju sarunas šodien tiek aizvadītas videokonferences formātā. Šorīt Ukrainas sarunvedējs Mihailo Podoļaks sniedza ieskatu par to, ko plānots apspriest. Viņš sacīja, ka lielākoties koncentrēsies uz pamiera panākšanu, Krievijas karaspēka izvešanu un drošības garantijām Ukrainai. Podoļaks sacīja, ka Ukrainas nostāja attiecībā uz pamieru paliek nemainīga. Viņš gan arī norādīja, ka, viņaprāt, Krievijas pusē joprojām valdot pārliecība, ka "19 dienas ilga vardarbība pret mierīgām pilsētām ir pareizā stratēģija". (Sky News)

Vismaz divi cilvēki gājuši bojā un trīs ievainoti okupantu sarīkotajā uzbrukumā, kas pirmdienas rītā bija vērsts pret daudzdzīvokļu ēku Kijevas priekšpilsētā, ziņoja Ukrainas neatliekamā palīdzība. 15 cilvēki tika izglābti un 63 evakuēti pēc šāviņa trāpījuma deviņstāvu mājai. (CNN)

ASV amatpersonu apgalvojumus, ka Krievija lūgusi Pekinu sniegt tai militāru palīdzību Ukrainā, Ķīna nodēvējusi par "dezinformāciju". Vārdā nenosauktas amatpersonas vairākām ASV ziņu aģentūrām stāstīja, ka Krievija lūgusi Ķīnai palīdzību tās iebrukumā Ukrainā. Tas mudināja ASV brīdināt Pekinu, ka gadījumā, ja tā atbalstīs Maskavu, tai draudēs smagas "sekas". Taču, runājot preses brīfingā Pekinā, Ķīnas Ārlietu ministrijas pārstāvis apsūdzēja Vašingtonu "ļaunprātīgu" nepatiesu apgalvojumu izplatīšanā par Ķīnas lomu karā. Ķīnas pārstāvis uzsvēra, ka Ķīna ir "spēlējusi konstruktīvu lomu, mudinot [panākt] mieru un aicināt uz sarunām". (BBC)

Kopš iebrukuma Ukrainā, kas sākās 24. februārī, dienvidu ostas pilsētā Mariupolē gājuši bojā vismaz 2500 cilvēku. Šo skaitli šorīt apstiprināja Ukrainas prezidenta padomnieks Oleksijs Arestovičs. Viņš sacīja, ka datus apkopojusi Mariupoles pilsētas administrācija. Arestovičs apsūdzēja Krieviju par to, ka tā svētdien atkal neļāva humānajai palīdzībai sasniegt ielenkto pilsētu. (Sky News)

Ukraina apstiprināja, ka pirmdien tā mēģinās evakuēt iedzīvotājus caur desmit humānajiem koridoriem. Premjerministra vietniece Irina Vereščuka sacīja, ka evakuācija notiks netālu no Kijivas, kā arī Luhanskas reģionā valsts austrumos. Tāpat plānots sūtīt humāno konvoju uz aplenkto Mariupoles pilsētu. (Sky News)

"Tiem, kas ārzemēs baidās tikt “ievilkti 3. pasaules karā”. Ukraina veiksmīgi cīnās pret [Krieviju]. Mums vajag, lai jūs palīdzētu mums cīnīties. Nodrošiniet mūs ar visiem nepieciešamajiem ieročiem. Piemērojiet vairāk sankciju Krievijai un pilnībā izolējiet to. Palīdziet Ukrainai piespiest Putinu ciest neveiksmi, un jūs novērsīsit lielāku karu," tviterī raksta Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1503278351145918467

Krievijas finanšu ministrija ziņojusi, ka Maskavai nāksies atmakasāt ārzemju valūtas parādus rubļos. Ministrija norāda, ka ir apstiprinājusi pagaidu procedūru ārvalstu valūtas parāda atmaksai, taču brīdināja, ka maksājumi tiks veikti rubļos, ja sankcijas neļaus bankām segt parādus emisijas valūtā. Ministrija ziņojumā apgalvoja, ka Krievijai ir pietiekami līdzekļu, lai laicīgi atmaksātu savus parādus, taču tā kritizēja Rietumvalstu sankcijas, kuras iesaldēja valdības un centrālbanku ārzemju valūtu kontus, lai izraisītu mākslīgu maksātnespējas stāvokli. (Al Jazeera)

Ceturtais sarunu raunds starp Krieviju un Ukrainu sāksies šodien pulksten 10:30 pēc vietējā laika, vēsta Antons Geraščenko, Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks. Cerības uz diplomātisko progresu palielinājās pēc tam, kad Ukrainas delegācijas sarunu vedējs Mihails Podoļaks nedēļas nogalē raksturoja sarunas kā "konstruktīvas". "Krievija beidzot sāk runāt konstruktīvi," Podoļaks sacīja. "Es domāju, ka mēs sasniegsim rezultātus tuvāko dienu laikā." Atsevišķas sarunas starp ASV un Ķīnu arī norisināsies pirmdien, palielinoties uztraukumam, ka Pekina varētu sniegt palīdzību Krievijai karā. (BBC)

Pagājušajā nedēļā okupanti veica uzbrukumu dzemdību namam un bērnu slimnīcai Mariupolei. Kļuvis zināms, ka viena no uzbrukumā ievainotajām sievietēm, ir mirusi. Miris ir arī bērns, ko viņa gaidīja. Sieviete esot nogādāta kādā citā slimnīcā. Ķirurgs norādījis, ka mazulis pasaulē nāca ar ķeizargrieziena palīdzību, taču viņam nebija "nekādu dzīvības pazīmju". "Vairāk nekā 30 minūšu ilga mātes reanimācija nedeva rezultātus," piebilda ārsts. (Sky News)

Jaunākā izlūkošanas informācija par karu Ukrainā, ko publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Prezidenta Putina uzbrukuma Ukrainai dēļ vairāk nekā 2 500 000 bēgļu bijuši spiesti pamest savas mājas. Patvaļīgas Krievijas apšaudes un gaisa uzbrukumi izraisa plašus postījumus. ANO ziņo, ka kopš Krievijas iebrukuma sākuma jau gājuši bojā 1663 civiliedzīvotāji, taču reālie skaitļi varētu būt daudz lielāki. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1503254410729771016

Svētdien notikušais Krievijas raķešu trieciens pa Starptautisko Miera uzturēšanas un drošības centru netālu no Polijas robežas liecina par to, ka Krievijas iebrukums Ukrainā nerit pēc diktatora Vladimira Putina plāna, uzskata ASV prezidenta nacionālās drošības padomnieks Džeiks Salivans. To viņš stāstīja raidsabiedrības CNN ēterā. Putins ir vīlies par to, ka viņa karavīri nav sasnieguši tādu progresu, kā viņš bija iecerējis, tāpēc viņš paplašina mērķu skaitu un cenšas nodarīt postījumus katrā Ukrainas reģionā, skaidro Salivans. Vēstīts, ka pret militāro bāzi Jarovskas poligonā pie Krievijas robežas Krievija izšāva vairāk nekā 30 raķetes. Daļu no tām notriekusi Ukrainas pretgaisa aizsardzība, ziņo UNIAN. 35 cilvēki uzbrukumā gājuši bojā un 134 ievainoti.

Aizvadītajā naktī Krievijas raķešu trieciens vērsts pret administratīvajām ēkām Žitomiras apgabala pilsētciemā Staviščē, ziņo Ārkārtas situāciju dienests. Rezultātā sagrautas septiņas ēkas un cietuši četri cilvēki, bet iespējamo cietušo meklēšana turpinās. https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/332327298935166&show_text=true&width=500

Pirmdien ap pieciem no rīta artilērijas šāviņš trāpījis pa daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Kijivas Oboloņas rajonā, izraisot ugunsgrēku, paziņojis iekšlietu ministra padomnieks Antons Geraščenko.

Krievijas prokuratūra virknei ārvalstu kompāniju piedraudējusi ar vadītāju arestu un īpašumu konfiskāciju par lēmumu pamest Krievijas tirgu un varasiestāžu kritizēšanu, atsaucoties uz saviem avotiem, vēsta “The Wall Street Journal”. Starp kompānijām, kas saņēmušas šādus draudus, ir “McDonald’s”, P&G, “Coca-Cola” un IBM. https://www.wsj.com/articles/russian-prosecutors-warn-western-companies-of-arrests-asset-seizures-11647206193

Krievijas gaisa triecienā bojāts televīzijas tornis Rivnes apgabalā, paziņojis apgabala administrācijas vadītājs Vitālijs Kovaļs.

Krievijas iebrukums Ukrainā ir novērsis uzmanību no kādas citas problēmas. Pasaules Veselības organizācija (PVO) brīdina, ka karš varētu pastiprināt Covid-19 pandēmiju. Pastāv risks, ka Ukrainas zemo vakcinācijas rādītāju dēļ var pieaugt Covid-19 gadījumu skaits, turklāt vairāk nekā divi miljoni no Ukrainas devušies uz ārzemēm, tostarp vietām, kur arī ir zemi vakcinācijas rādītāji. Ukrainā vakcinēti ir 34% iedzīvotāju, bet kaimiņos esošajā Moldovā – 29%. No 3. līdz 9. martam Ukrainā un kaimiņvalstīs fiksēts 791 021 jauns Covid-19 gadījums un 8012 nāves gadījumi, liecina PVO dati. (CNN)

Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja (ICRC) aicina uz tūlītēju rīcību, lai novērstu “sliktāko scenāriju” simtiem tūkstošiem Mariupolē iesprostotajiem civiliedzīvotājiem. ICRC aicina karojošās puses vienoties par pamieru, lai dotu civiliedzīvotājiem drošu iespēju izkļūt no pilsētas. (CNN) Mariupolē cilvēki uzturas neapkurinātos pagrabos, trūkst pārtikas, ūdens un pirmās nepieciešamības preču. Daudzi ēst gatavo uz ugunskuriem. Amatpersonas ziņo par vairāk nekā 2000 bojāgājušajiem, tomēr šis skaits nav pilnīgs, jo daudzi vēl atrodas zem drupām. Daļa bojāgājušo jau guldīti masu kapos, bet citi turpina mētāties uz ielām, jo Krievijas apšaudes turpinās.

Ukrainas ģenerālprokurors sācis izmeklēšanu par valsts nodevību pret Krievijas okupētās Melitopoles jauniecelto vadītāju Gaļinu Daņiļčenko. Gaļina Daņiļčenko svētdien televīzijas videomateriālā sacīja, ka šajā reģionā sāks raidīt "Krievijas televīzijas kanāli", jo esot liels "uzticamas informācijas deficīts". Daņiļčenko mēra amatā tika iecelta pēc tam, kad līdzšinējo ievēlēto mēru Ivanu Fjodorovu piektdien aizturēja bruņoti vīrieši. Pēc viņa aizturēšanas Krievijas atbalstītā Luhanskas separātiskā apgabala prokuratūra apsūdzēja Fjodorovu terorisma nodarījumos. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pieprasīja viņa tūlītēju atbrīvošanu, sakot, ka "nolaupīšana" ir "noziegums pret demokrātiju". (CNN)

Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons paziņojis, ka Apvienotā Karaliste piegādās Ukrainai vairāk nekā 500 ģeneratorus. Ģeneratori nodrošinās enerģiju būtiskiem pakalpojumiem, tostarp patversmēm un slimnīcām. Tie arī piegādās pietiekami daudz enerģijas, lai apgādātu 20 000 māju. Šis lēmums pieņemts pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tieša ģeneratoru pieprasījuma Lielbritānijai. Džonsons sacīja, ka ģeneratori palīdzēs atvieglot visā Ukrainā piedzīvotos elektroenerģijas padeves pārtraukumus. Viņš piebilda, ka tas arī "palīdzēs uzturēt vitāli svarīgu dienestu darbību, lai Ukrainas iedzīvotāji varētu turpināt aizstāvēt savu valsti". (BBC)

Svarīgākais līdz šim: Krievija lūgusi Ķīnai ekonomisku un militāru atbalstu, to vairākiem ASV medijiem atklājušas ASV amatpersonas. Vašingtona brīdina, ka Pekinai jārēķinās ar “smagām” sekām, ja tā palīdzēs Maskavas iebrukumam Ukrainā. Svētdien Krievija vairāk nekā 30 raķetes raidījusi pa militāro bāzi Ukrainas rietumus netālu no Polijas robežas un Ļvivas. 35 cilvēki ir nogalināti un vairāk nekā 130 ievainoti. No Krievijas spēku ielenktās un smagi apšaudītās Mariupoles joprojām nav izdevies evakuēt civiliedzīvotājus. Pilsētā nogalināto mierīgo iedzīvotāju skaits pārsniedz 2000, liecina jaunākās amatpersonu aplēses. Pirmdien videoformātā notiks nākamās Ukrainas un Krievijas sarunas. Krievijas spēki bloķē Ukrainas Melnās jūras piekrasti un valsts ir nogriezta no starptautiskajiem jūras tirdzniecības ceļiem, paziņoja Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

