Saindēto Navaļniju liedz transportēt uz Vāciju

Omskas slimnīcas galvenais ārsts piektdienas rītā paziņojis, ka Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija stāvoklis ir nestabils un ka viņš nav transportējams, tviterī pavēstījusi politiķa preses sekretāre Kira Jarmiša.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jarmiša paudusi viedokli, ka aizliegums pārvest Navaļniju uz citu slimnīcu apdraud viņa dzīvību. Preses sekretāre uzsvērusi, ka tā esot sazvērestība pret cilvēka dzīvību, kuru ar varasiestāžu sankciju īsteno ārsti.

Kā ziņots, ceturtdienas rītā Navaļnijs bezsamaņā ar saindēšanās pazīmēm tika nogādāts slimnīcā. Viņam kļuva slikti lidmašīnā, kas atradās ceļā no Tomskas uz Maskavu, un lidaparāts veica ārkārtas nosēšanos Omskā, kur Navaļnijs tika nogādāts slimnīcas reanimācijas nodaļā.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Slimnīca, kurā atrodas Navaļnijs.

Jarmiša pavēstījusi, ka Navaļnijs no rīta dzēris vienīgi tēju, un izteikusi pieņēmumu, ka opozicionārs ticis tīši saindēts. Šobrīd Navaļnijs atrodas komā un ir pieslēgts mākslīgās elpināšanas aparātam.

Ceturtdienas rītā no Vācijas pēc Navaļnija jau izlidojusi medicīniskā lidmašīna, kurai Omskā vajadzētu nosēsties aptuveni pēc stundas. Ceturtdienas vakarā par lidmašīnas nosūtīšanu pavēstīja vācu nevalstiskā organizācija "Cinema For Peace". "Cinema For Peace" vadītājs Jaka Biziļs informējis, ka Navaļnija ārstēšanu ir gatava uzņemties Berlīnes Universitātes klīnika "Charite".