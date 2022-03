Sajūta, ka Krievija un tās armija sabruks, lēš analītiķis

Zinu, ka tas izklausās pretēji tam, kā bija domāts, bet ir sajūta, ka Krievija un tās armija tūlīt sabruks, "Twitter" ierakstā pauž Vācu fonda "Heinrich Böll Stiftung" Austrumeiropas eksperts Sergejs Sumļenijs.

"Krievijai acīmredzami vairs nav palikušas rezerves: tanki, kurus tā sūta uz fronti, ir ļoti veci, bez aktīvajām bruņām (bruņām, kas novērš raķešu un šāviņu trāpīšanu vai trieciena spēku - red.), izskatās pēc apmācību līdzekļiem. Tai vairs nav automašīnu un tā izmanto civilos auto," acīs krītošākās pazīmes uzskaita Sumļenijs.

Viņš arī norāda, ka graujoša Ukrainas pilsētu bombardēšana ir pavisam pretēja tam, ko bagātu kaimiņu iekarojošai valstij būtu jādara. "Tā ir izmisuma pazīme," saka analītiķis, "gluži kā ar sarkanu krustu iezīmētu automašīnu izmantošana munīcijas transportēšanai."

ЗС РФ використовують медичні машини для перевезення боєприпасів pic.twitter.com/dnLvFnPJYr — IgorGirkin (@GirkinGirkin) March 3, 2022



Turklāt aizvien palielinās Ukrainas spēku notriekto lidmašīnu un helikopteru skaits. "Esam jau desmitajā kara dienā, un ukraiņu pretgaisa aizsardzība joprojām strādā, un krievu piloti (elites elite) mirst," norāda Sumļenijs. Analītiķis norāda, ka ir arī daudz mirušu augstākā ranga komandieru, no kuriem augstākais apstiprinātais līdz šim ir Desanta spēku ģenerālmajors. "Atbilstoši ziņotajam komandieri ir spiesti doties tuvu kaujas līnijām, jo citādi nav iespējams vadīt spēkus, un [tur viņi] mirst," raksta analītiķis.

Viņš atzīmē, ka strauji pieņemtais likums par līdz pat 15 gadu ilgu cietumsodu par patiesības paušanu par šo karu, kā arī "Facebook" slēgšana nav kaut kas, ko darītu medijus pilnībā kontrolējoša uzvaroša autokrātija.

"Atbilstoši Ukraiņu pretizlūkošanai (un vairums no tās, domāju, nāk no ASV) Krievija jau ir izmantojusi 95% savu sapulcināto sauszemes spēku, kuri veido gandrīz 100% no visiem Krievijas aktīvajiem sauszemes spēkiem. Faktiski Ukraina Krievijas sauszemes spēkus ir iznīcinājusi," pauž Sumļenijs.

Analītiķis spriež, ka apvienojumā ar ekonomiskajām sankcijām, vērtību zaudējošo Krievijas valūtu, Rietumu kompāniju atkāpšanos, kā arī korumpētas un militarizēts ekonomikas sekām Krievija jau drīz saskarsies ar iekšējām problēmām.

Viņapŗāt, Putinam nav atlicis nekā daudz. "Protams, viņš pret to var izmantot atomieročus. Mēs visi zinām, ka var. Viņš arī var turpināt ar bombardēšanu terorizēt Ukrainu (krievi tagad izmanto brīvi krītošās aviācijas bumbas, kuru viņiem daudz, kā arī raķešu artilēriju, kas ir paši ļaunākie un stulbākie ieroči), cerot, ka ukraiņiem būs bail un viņi kritīs," teoretizē analītiķis.

Šajā ziņā Putina vienīgā cerība esot spiest Rietumus piespiest Ukrainu pieņemt "mieru" Krievijas pašas radītu "humānu apstākļu dēļ". Tas pēc analītiķa domām nozīmētu nāvi simtiem tūkstošu nāves, īsta genocīda, un desmitiem miljonu ieslodzīšanas

Tomēr, ja Ukraina spēs noturēties vēl dažas dienas, Sumļenijs paredz Krievijai piedzīvot "lielāko sakāvi tās vēsturē". "Nav nekā pielīdzināma," viņš raksta. Analītiķis arī uzskaita, ka pēc tās Krievijas okupētajās teritorijās aizsāksies neatkarības kustības, jo Tatarstāna, Baškorstāna, Ičkērija, Saha, Komi un citas kopā tur tikai Maskavas piedēvētais spēks.

Sumļenijs tvītu nobeidz, uzsverot, ka tuvākās dienas būs smagas un saglabājas atomkara draudi, jo tie ir vienīgie ieroči uz kuriem, kā izskatās, Putins var paļauties. "Bet esmu drošs - mēs drīz sastapsim skaisto nākotni bez tautu cietuma," raksta "Heinrich Böll Stiftung" Austrumeiropas eksperts.