Salvīni: sankcijas budžeta strīda dēļ ES kaitēs vairāk nekā Itālijai

Itālijas iekšlietu ministrs Mateo Salvīni piektdien brīdināja Eiropas Savienību (ES) par negatīvajām sekām iespējamajām soda sankcijā pret viņa valsti budžeta strīda dēļ.

"Viņi vēlas pret mums vērst sankcijas, bet beigās tas ES kaitēs vairāk nekā mums," laikrakstam "Il Messaggero" sacīja ministrs.

Pārkāpuma procedūras rezultātā cietīs 60 miljoni itāļu, piebilda galēji labējās partijas Līga līderis un vicepremjers.

"Ja Brisele vēlas mūs uzklausīt, tas būs visu interesēs. Pretējā gadījumā cietīs viņu reputācija."

Itālijas valdība nav atteikusies no budžeta projekta, neraugoties uz to, ka Eiropas Komisija (EK) oktobra beigās to noraidīja.

EK uzskata, ka augstā parāda līmeņa plāni neatbilst ES stabilitātes noteikumiem, turklāt nav izslēgs, ka komisija varētu noteikt sankcijas.