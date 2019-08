Sanfrancisko piekrastē pēc avioavārijas pilots nofilmē privātlidmašīnas nogrimšanu

Šonedēļ Sanfrancisko piekrastē avāriju piedzīvojusi kāda privātlidmašīna. Tās abi pasažieri, Deivids un Kaila, nevis krituši panikā, bet nofilmējuši situāciju, kurā nonākuši, vēsta "Mashable".

Abi bija devušies izbraukumā kopā ar vēl vienu lidmašīnu, lai veiktu gaisa fotouzņēmumus, taču gaisa kuģi pievīla tās motors. Otras lidmašīnas pilots ātri izsauca glābšanas dienestu, kas arī abus nelaimē nonākušos cilvēkus izglāba.

Kā redzams zemāk pievienotajos "Twitter" ierakstos, abi avāriju uztvēruši mierīgi un sākuši dokumentēt grimstošās lidmašīnas pēdējos mirkļus. Abi izsprukuši cauri sveikā bez traumām, saņemot vien dažus medūzu dzēlienus.

