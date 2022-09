Šanhajā liesmas pārņēmušas debesskrāpi

Piektdien liels ugunsgrēks izcēlies Kīnas pilsētā Šanhajā – liesmas pārņēmušas 42 stāvus augstu ēku, vēsta portāls "The Guardian".

Ķīnas varasiestādes ziņo, ka līdz šim nav informācijas par cietušajiem.

218 metrus augstajā debesskrāpī atrodas valsts telekomunikāciju kompānijas "China Telecom" biroji.

Vietējais ugunsdzēsības dienests paziņoja, ka liesmas ir apslāpētas un neviens cietušais līdz šim nav atrasts.

This afternoon, the building of China Telecom building in Changsha长沙caught fire, no casualties reported yet, stay safe everyone! 🙏 pic.twitter.com/QNnezk2Mxk