Santehniķis ar diplomātisko pasi: Šveicē atmaskoti divi Krievijas izlūki

Šveices specdienesti pērn augustā Davosā, kur notiek Vispasaules ekonomiskais forums, atmaskojuši divus, domājams, Krievijas izlūkdienestu darbiniekus, šī gada Davosas foruma atklāšanas dienā publicētā rakstā ziņo vietējais medijs "Tages-Anzeiger".

Šveices drošības dienestu uzmanību 2019. gada augustā piesaistījuši divi valstī ieceļojuši krievu tūristi. Viens no viņiem apgalvoja, ka ir santehniķis. Abi kungi Šveicē plānoja pavadīt trīs nedēļas, taču nespēja nosaukt konkrētus plānus, apraksta medijs.

Šveiciešu uzmanību piesaistījis arī fakts, ka abi "tūristi" uzrādīja Krievijas diplomātiskās pases.

Lietā ātri iesaistījusies Krievija, kas draudējusi ar diplomātiskām sekām, ja šie domājamie aģenti tiktu arestēti, atklāj laikraksts. Uz jautājumu, kāpēc santehniķiem diplomātiskās pases, Krievijas vēstniecības Bernē preses atašejs norādīja, ka šādus dokumentus saņem ne tikai Ārlietu ministrijas darbinieki.

Medija avoti atklājuši, ka minētie krievi Davosā varēja gatavoties noklausīšanās vai hakeru operācijām janvāra foruma laikā. Abi kungi atbrīvoti, jo nav bijuši tieši pierādījumi par spiegošanas aktivitātēm.

Savukārt slavenais finansists no investīciju kompānijas "Hermitage Capital Management" Bils Brauders paziņojis, ka Krievijas specdienestu mērķis Davosā bijis viņš. Brauders uzskata, ka tas saistīts ar viņa centieniem panākt jurista Sergeja Magņicka nāves izmeklēšanu ieslodzījumā Krievijā 2009. gadā.

On #DavosToday, @BillBrowder told @AxelThrelfall that the Swiss security service foiled a Russian operation that targeted him. 'They were posing as plumbers - when they were arrested, they presented their diplomatic passports and left the country' #wef20 #reutersdavos pic.twitter.com/JjH8IIkDPi