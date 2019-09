Sarunas pieraksti apstiprina Trampa lūgumu Zelenskim izmeklēt Baidenu

Baltais nams publicējis ASV prezidenta Donalda Trampa telefonsarunas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pierakstu, vēsta ārvalstu mediji. Sarunas laikā izteiktais spiediens izmeklēt savu politisko konkurentu bija par pamatu, lai otrdien tiktu uzsākts impīčmenta process pret Trampu.

Lai gan Tramps solīja, ka sarunas noraksts tiks publicēts pilnā apmērā, Baltais nams publiskojis tikai kāda ierēdņa pierakstus, kurš to klausījās. Tajos fiksētās detaļas gan pastiprina aizdomas, ka Tramps apzināti kavējis militārās palīdzības piešķiršanu Ukrainai, lai panāktu Ukrainas puses iesaisti kompromata meklēšanā par populārāko konkurentu Džo Baidenu nākamgad gaidāmajās prezidenta vēlēšanās.

Pieraksti liecina, ka Tramps ar Zelenski runājis par agrākā viceprezidenta Baidena lomu Ukrainas ģenerālprokurora Viktora Šokina atlaišanā, kurš tika vainots korumpantu aizsargāšanā, ne izmeklēšanā.

Šokins cita starpā bija uzsācis izmeklēšanu par dabasgāzes kompānijas "Burisma" darbībām. Kopš 2014. gada pavasara "Burisma" valdē strādāja arī Hanters Baidens. Tomēr Šokina atlaišana bija rezultāts ilgstošākai kritikai no dažādu rietumvalstu puses par Ukrainas galvenā izmeklētāja bezdarbību laikā, kad no valsts tika sagaidīta aktīva korupcijas apkarošana.

Viens no pierakstītajiem citātiem atklāj, ka Tramps teicis: "par citu lietu, daudz tiek runāts par Baidena dēlu. Ka Baidens apturēja izmeklēšanu un ļoti daudzi cilvēki vēlas uzzināt par to, tā ka lai ko jūs varētu izdarīt ar ģenerālprokuroru, tas būtu lieliski. Baidens staigāja apkārt, plātoties, ka apturējis izmeklēšanu, ja nu jūs varētu to papētīt. Man tas liekas briesmīgi."

Tramps arī mudinājis Zelenski sadarboties ar ASV ģenerālprokuroru Viljamu Bāru un Trampa personīgo advokātu Rūdolfu Džuliani. Džuliani iepriekš "The Washington Post" nodēvēja par šīs izmeklēšanas galveno mudinātāju, kurš jau iepriekš bieži devies uz Ukrainu, cenšoties panākt izmeklēšanu par Baidenu darbībām.