Sarūsējušas triecienšautenes un degoši kara komisariāti. Krievijā turpinās 'daļējā' mobilizācija

Kopš pagājušās nedēļas Krievijā turpinās tā sauktā "daļējā" mobilizācija, Kremlim cenšoties ar jaunu karavīru piesaisti kompensēt savas neveiksmes karā Ukrainā. No valsts turpina pienākt ziņas par mobilizācijas gaitu un nejēdzībām, kā arī protestiem un degošiem kara komisariātiem.

Viens no reģioniem, kur mobilizācija norit īpaši masveidīgi, ir Burjatija. Tur pavēstes saņem pat invalīdi, daudzbērnu tēvi, nekad nedienējuši un arī miruši cilvēki, reportāžā no reģiona raksta medijs "Sibir. Realiji". Lai gan varasiestādes apgalvo, ka visi, kas pavēstes saņēmuši "kļūdaini", no dienesta tiek atbrīvoti, tuvinieki to noliedz.

Our daily Russian mobilization brief for September 23-24 is out: Putin signs draconian wartime legislation, officials rush in to mitigate the chaotic draft, first mobilization-related case of desertion, and some more arsons and protests across Russia https://t.co/OK6TW6ywj5 pic.twitter.com/EQE0UdoKA0 — CIT (en) (@CITeam_en) September 25, 2022



Savukārt "Novaja gazeta. Evropa" raksta, ka kādā Kemerovas apgabala ciemā pavēstes saņēmuši visi 59 tur dzīvojošie vīrieši. Līdzīga situācijas esot arī blakus esošajos ciemos.

Maskavā policija aizturējusi un uz kara komisariātu nogādājusi otrās grupas invalīdu, kurš iepriekš piedalījies pretkara protestos, vēsta "Mediazona". Komisariātā gan viņš atzīts par dienestam nederīgu.

Krievijas Valsts domē iesniegts likumprojekts par vienreizēju 300 000 rubļu (5261 eiro) izmaksu mobilizējamiem, kuriem arī tiek solīta līgumkaravīra alga un piemaksas par dalību kaujas operācijā. Tikmēr jau mobilizēto apgāde, šķiet, pieklibo.

Piemēram, no Vologdas apgabala pienāk ziņas, ka mobilizēti vairāk nekā diennakti kopš nonākšanas kara daļā nav baroti, raksta "Currenttime". Savukārt mobilizētajiem, kas kļūs par jaunajiem tankistiem, izsniegtas sarūsējušas triecienšautenes.





Tikmēr, domājams, Dagestānā, filmēts video, kur mobilizētie guļ uz grīdas bez jebkādiem paklājiņiem vai guļammaisiem.

Vairāki neatkarīgie Krievijas mediji raksta, ka Krievija tuvākajā laikā aizliegs no valsts izbraukt mobilizējamā vecuma vīriešiem, taču ziņas par atsevišķu vīriešu nelaišanu pāri robežai pienākušas jau tagad. Kremlis ne tikai domā, kā vairāk piesaistīt karam imigrantus un nupat pilsonību ieguvušos ārzemniekus, bet, kā stāsta portāla "Meduza" avots, plānojot mobilizēt iedzīvotājus arī no Gruzijas teritorijas Abhāzijas un Dienvidosetijas.

Līdz ar mobilizācija sākumu strauji pieaudzis arī dedzināšanas uzbrukumu skaits kara komisariātiem un vietējām administrācijām, raksta "Radio Svoboda". Kara pirmajos sešos mēnešos Krievijā aizdedzināti vismaz 20 kara komisariāti, taču "Meduza" apkopojums liecina, ka kopš 21. septembra tādi uzbrukumi bijuši jau vismaz 18.

Pirmdien ziņots arī par šaušanu kara komisariātā Irkutskas apgabalā.

A man opened fire the military registration and enlistment office in Ust-Ilimsk, Irkutsk region, there are woundedpic.twitter.com/Tz4DdNsIei — marqs (@MarQs__) September 26, 2022

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir vēlreiz atgādinājis krieviem, ka nepakļauties mobilizācijai ir labāk nekā mirt svešā zemē kā kara noziedzniekam. Savukārt jau mobilizētajiem viņš iesaka padoties gūstā.

Vēstīts, ka, saskaroties ar militārām neveiksmēm iebrukumā Ukrainā, 21. septembrī Krievijā izsludināta "daļēja" mobilizācija. Lai gan varas iestādes apgalvoja, ka plānots mobilizēt 300 tūkstošus rezerves karavīru, mediji ziņo, ka patiesībā plānots mobilizēt ap miljonu cilvēku un pavēstes saņem arī cilvēki bez vispār nekādas militāras pieredzes.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.