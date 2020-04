Saslimis komandieris, kurš cēla trauksmi par Covid-19 uz ASV aviācijas bāzes kuģa

Inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta bijušajam ASV aviācijas bāzes kuģa "USS Theodore Roosevelt" komandierim Bretam Krozīram, kurš tika atbrīvots no amata pēc tam, kad cēla trauksmi par Covid-19 uzliesmojumu uz kuģi, ziņo "The New York Times".

Laikraksts atsaucas uz diviem avotiem, kas draudzējas ar Krozīru un viņa ģimeni. Slimības simptomi viņam parādījušies vēl pirms atcelšanas no "USS Theodore Roosevelt" komandiera amata.

Krozīrs zaudēja savu amatu pēc tam, kad bija izsūtījis vēstuli par situāciju uz kuģa, pieprasot steidzamu palīdzību.

Informācija vēl pirms nonākšanas Pentagonā sākotnēji parādījās laikrakstā "The San Francisco Chronicle" un tas bruņoto spēku vadībai bijis pārsteigums.

Kapteinis Krozīrs savā vēstulē pieprasīja nekavējoties evakuēt kuģa apkalpi, jo uz tā sācies Covid-19 uzliesmojums. Aizpagājušajā nedēļā "USS Theodore Roosevelt" noenkurojās Guamas bāzē Klusajā okeānā, pirms tam uz kuģa tika konstatēti 25 Covid-19 gadījumi.

Kapteinis Krozīrs piedāvāja evakuēt lielāko daļu no četru tūkstošu cilvēku lielās ekipāžas, paturot uz klāja tikai 40-50 cilvēkus kodolreaktora uzturēšanai, dezinfekcijas veikšanai un apsardzei.

Trešdien ASV karaflote paziņoja, ka no kuģa evakuēti 1000 apkalpes locekļi. Militārpersonas gan neatklāj, cik cilvēku ir inficējušies, norādot, ka karaflote neatklāja datus par savu vienību kaujas spējām un operatīvo darbību.

Inficētie apkalpes locekļi paliks izolācijā Guamas bāzē. Neviens no saslimušajiem jūrniekiem nav hospitalizēts, atklāja flote.

Covid-19 konstatēts uz vairākiem karakuģiem visā pasaulē, norāda BBC. Slimības dēļ kaujas dežūru pirms laika pārtrauca Nīderlandes zemūdene "Dolfein", tāpat zināms, ka jaunais koronavīruss izplatījies uz ASV karakuģa "USS Ronald Reagan".

ASV līdz šim reģistrēti vairāk nekā 336 tūkstoši Covid-19 gadījumi. Vairāk nekā deviņi tūkstoši no slimības miruši.