Saslimšanu ar Covid-19 konstatē diviem Makrona delegācijā; uz Rīgu nav devušies

Piektdien, 2. oktobrī, diviem Francijas prezidenta Emanuela Makrona delegācijas locekļiem, kas kopā ar prezidentu šonedēļ uzturējās vizītē Lietuvā, konstatēta inficēšanās ar Covid-19, sestdien vakarā ziņoja portāls "Delfi.ru.lt".

Sākotnēji ziņots, ka pēc Lietuvas Nacionālā sabiedrības veselības centra rekomendācijām visi, kas bijuši kontaktā ar šiem cilvēkiem, ir izolācijā un viņiem tiek veikti testi. Izolācijā atrodas pieci Lietuvas prezidenta administrācijas darbinieki.

Vēlāk tika vēstīts, ka noskaidrotas kopumā deviņas personas, kuras bijušas kontaktā ar attiecīgajiem Francijas delegācijas pārstāvjiem, un tās pašizolācijā pavadīs 14 dienas.

Prezidents Gitans Nausēda un viņa dzīvesbiedre Diāna nedosies pašizolācijā, taču profilakses nolūkos viņiem veiks Covid-19 testus.

Jau ziņots, ka šajā nedēļā Francijas prezidents apmeklēja Lietuvu un pēc tam 29.-30. septembrī arī ieradās vizītē Latvijā, kur tikās ar Valsts prezidentu un Ministru prezidentu.

Latvijas prezidenta padomniece saziņai ar sabiedrību Aiva Rozenberga portālam "Delfi" svētdienas rītā teica, ka ne no Lietuvas, ne Francijas kolēģiem nav saņemta informācija, kas radītu pamatu papildu satraukumam par Makrona vizītes Latvijā daļu.

Rozenberga norādīja, ka Makrona delegācija ir ļoti plaša un ne visi tās locekļi ir tiešā saskarē ar pašu prezidentu. Turklāt delegāciju sastāvā mēdz būt arī pārstāvji no vēstniecības konkrētajā valstī.

Latvijas puse turpina uzturēt kontaktus ar kolēģiem un informēs sabiedrību, ja tiks saņemtas kādas jaunas ziņas, teica Rozenberga.

Savukārt Francijas vēstniecība Latvijā savā tviterkontā paziņojusi, ka divi minētie Makrona delegācijas locekļi uz Rīgu nav devušies.

Atbildot uz jautājumiem : Abi prezidenta delegācijas darbinieki, kuru rezultāti Viļņā bija pozitīvi, nebija daļa no skatuves Latvijā un nedevās uz Rīgu.

The two members of the presidential french delegation tested positive in Vilnius did not come to Riga.