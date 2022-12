Sasniegs ne tikai bumbvedēju bāzes. Vai Kremli apdraud modernizēti 'Striž'?

Šonedēļ notikušie bezpilota lidaparātu triecieni pa lidlaukiem Krievijā tālu no Ukrainas robežas liek uzdot jautājumus ne tikai par agresora spējām pasargāt savas stratēģiskās aviācijas bāzes, bet arī par Kijivas potenciālo kapacitāti tieši apdraudēt pašu Kremli un izstrādāt ienaidniekam draudīgus ieročus. Viena no izskanējušām versijām ir, ka Krievijas lidlaukiem uzbruka modificēti padomju laika droni Tu-141 jeb "Striž".

Modificēts "Striž" vai nezināms drons

Pirmdienas triecieni parāda, ka Ukraina tagad "spēs sasniegt visus mērķus Krievijas teritorijā, tostarp Sibīrijā", atsaucoties uz avotu Ukrainas valdībā, vēsta medijs "The Financial Times" (FT). "Ukrainā mēs zinām, cik grūti ir aizsargāties pret šādiem uzbrukumiem no gaisa. Drīz Krievijā nebūs drošu zonu," citē medijs.

Savukārt "The New York Times" ziņo, ka vismaz vienu no triecieniem palīdzējusi veikt speciālo uzdevumu vienība netālu no mērķa.

Krievijas mediji izplatīja versiju, ka uzbrukums realizēts ar pārveidotiem padomju droniem Tu-141 "Striž". Tas " ir septiņdesmitajos gados izstrādāts reaktīvais bezpilota lidaparāts, kas paredzēts izlūkošanai – tas lido un fotografē apvidu, pēc tam atgriežas, no tā tiek izņemta foto aparatūra un attīstītas filmas.

Vēsturnieks un Nacionālās Aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins atzīmē, ka šādu aparātu izmantošana parāda Ukrainas spēju improvizēt un pārveidot novecojušu tehniku. "Burtiski pirms nedēļas parādījās ziņa, ka Ukrainas militārās industrijas uzņēmumi ir veikuši modifikācijas un izveidojuši dronus, kas spēj lidot līdz 1000 kilometru attālumam.