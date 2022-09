Saūda Arābijā nogādāti desmit ārvalstnieki, kas karojuši Ukrainas pusē un krituši Krievijas gūstā

Krievijas un Ukrainas gūstekņu apmaiņas ietvaros Saūda Arābijā nogādāti desmit ārvalstnieki, kas karojuši Ukrainas pusē un krituši Krievijas spēku gūstā, trešdien paziņoja Saūda Arābijas amatpersonas.

Atbrīvoto vidū ir divi amerikāņi, pieci briti un pa vienam Zviedrijas, Marokas un Horvātijas pilsonim.

Trešdien viņi ar lidmašīnu ieradušies Saūda Arābijas galvaspilsētā Rijādā. Telekanāls "Al Arabia" ziņo, ka viņi atbrīvoti ar Saūda Arābijas kroņprinča Mohammeda bin Salmana starpniecību, kurš tieši kontaktējies gan ar Kremli, gan Ukrainas vadību.

Trešdienas vakarā tiek ziņots arī par rūpnīcas Azovstaļ aizstāvju apmaiņu. Aģentūra "Unian" vēsta, ka Ukrainā atgriezušies vairāki Mariupoles aizstāvji.

The head of the #Mariupol patrol police Mikhail Vershinin and several more #Azovstal defenders were exchanged from #Russian captivity. pic.twitter.com/Ltb9L6PHcs