Šausmas Honkongā: Ķīnas valdību atbalstoši gangsteri uzbrūk protestētājiem

Ķīnas administrētajā Honkongā svētdienas vakarā vardarbīgas bandas mērķtiecīgi uzbrukušas demokrātijas atbalstītājiem, kuri atgriezušies no protestiem. Sistemātiskais uzbrukums, kā arī tiesībsargu neiesaistīšanās notikušajā vedinājusi domāt, ka vardarbība ir plānota vai vismaz saskaņota Ķīnas drošības iestādēs.

Desmitiem baltā tērpti vīrieši ar koka nūjām un metāla caurulēm ap pulksten 22.30 pēc vietējā laika iebruka metro stacijā, kur cilvēkiem bija ierobežotas iespējas aizbēgt vai paslēpties no vardarbības. Metro stacijā un tās apkārtnē viņi smagi piekāva vismaz 54 cilvēkus, no kuriem viens atrodoties kritiskā stāvoklī. Piekauti arī ar protestiem nesaistīti garāmgājēji.

Tiek uzskatīts, ka baltā ģērbtie uzbrucēji ir triāžu gangsteri jeb Ķīnas starptautiskā noziedznieku tīkla dalībnieki. Vairāki uzbrucēji pirms un pēc uzbrukuma, kā arī tā laikā paši soctīklos likuši informāciju par uzbrukumu, nemaz nemēģinot slēpt savu identitāti, raksta BBC. Šī esot pirmā reize, kad pret demokrātiju atbalstošajiem protestētājiem Honkongā ar vardarbību vēršas organizētās noziedzības pārstāvji, ne policisti.

Lai gan Honkongā policistu īpatsvars pret iedzīvotāju skaitu tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem pasaulē, un Honkonga ir salīdzinoši neliela teritorija, policisti notikuma vietā ieradušies tikai pēc vairāk nekā stundas.

Snippet of a live broadcast from lawmaker Lam Cheuk ting, showing self-professed pro-Gov't mobsters attacking passengers in train cars at #MTR #YuenLong Stn. #HongKong has 1 of the world's highest cop to population ratio. Where were @hkpoliceforce? Lam was injured as shown live. pic.twitter.com/Aq5JmJlf5u — Ray Chan (@ray_slowbeat) July 21, 2019

Policija vēl pirmdien ziņoja, ka neviens neesot arestēts, bet turpinoties notikušā izmeklēšana. Honkongas vadība gan formāli notikušo vardarbību ir nosodījusi. Savukārt,tāds Ķīnas oficiālais starptautiskais medijs kā "Global Times" pirmajā lapā uzbrukumu nepiemin, bet vairāki raksti tajā veltīti protestētāju nosodīšanai, novēroja "Delfi".

Kneel to ask for mercy and get a punch after that. Thats insane. #HongKong #YuenLong pic.twitter.com/Lsn2PH7VKh — kiu (@TCK_kiu) July 21, 2019

Svētdien Honkongas centrā notika kārtējais demokrātijas saglabāšanas atbalstītāju protests, pieprasot novērst Ķīnas centrālās valdības centienus pārņemt kontroli pār bijušo Lielbritānijas koloniju. Vienošanās, ar kuru Honkonga tika nodota atpakaļ Ķīnai, paredzēja 50 gadu pārejas periodu, kurā Honkongā saglabātos demokrātiska kapitālistiska iekārta iepretim Ķīnas autoritārismam un kontrolētajai tirgus ekonomikai.

Pilsoniskās sabiedrības neapmierinātību sākotnēji izraisīja plānotās izmaiņas likumdošanā, kas paredzēja par noteiktiem noziegumiem cilvēkus izdot tiesāšanai Pekinas tieši kontrolētajā Ķīnas daļā, raisot bažas, ka tādējādi centrālā vara spēs vieglāk apkarot demokrātijas saglabāšanas centienus, vēršoties pret aktīvistiem. Regulāri protesti, no kuriem vairākos piedalījās pat vairāk nekā miljons cilvēku, panāca pretrunīgi vērtētā likumprojekta pasludināšanu "par mirušu", tomēr protesti pret Pekinas centieniem kontrolēt Honkongu nedemokrātiskiem līdzekļiem turpinās.

Piemēram, protesta gājienā sestdien piedalījās ap 300 000 cilvēku (varasiestādes ziņo, ka ap 100 000), bet svētdien piedalījās ap 430 000 cilvēku (varasiestādes ziņo, ka ap 138 000), pret kuriem policija raidīja gumijas lodes un asaru gāzi, lai gājienu izklīdinātu.

Paralēli svētdien Honkongā notika arī pret demokrātiju vērsts gājiens, kurā piedalījušies daži desmiti tūkstoši cilvēku, vēsta BBC. Tajā oficiāli tika pausts atbalsts policijai un drošības spēkiem un nosodīta kārtības traucēšana un vardarbība, kādu radot demokrātijas aizstāvji. Zīmīgi, ka pret demokrātijas protestiem vērsto protestu plaši atspoguļoja Ķīnas kontrolētie mediji.