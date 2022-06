'Šausmu filma' Kramatorskā – sienā iemūrēta radioaktīva kapsula deviņus gadus nogalināja cilvēkus

Pilsētas leģendām un urbānajiem joku stāstiem par to, ka kaimiņi aiz sienas cenšas apstarot dzīvokļa iemītniekus, kā dēļ ir jāvalkā folijas cepures, patiesībā ir reāls un ļoti traģisks pamats. 1980. gados kādā daudzdzīvokļu namā Ukrainas pilsētā Kramatorskā viens pēc otra nomira seši cilvēki, bet vēl vairāki kļuva par invalīdiem. Iemesls šai nelaimei bija līdzīgs kā daudziem citiem negadījumiem Padomju Savienībā – atbildīgo amatpersonu nolaidība un ignorance.



Šis stāsts sākas 1970. gadu beigās Karanskas karjerā Doneckas apgabalā, Ukrainas PSR. Šajā karjerā ieguva akmens šķembas, un viens no tur izmantotajiem instrumentiem bija radioaktīvais līmeņa (daudzuma) mērītājs. Vienkārši runājot, ar šo iekārtu varēja izmērīt šķembu daudzumu kaudzē bez to svēršanas. Viens no iekārtas elementiem bija mazmazītiņa kapsula ar radioaktīvu vielu iekšā. Nezināmos apstākļos karjerā šī kapsula izkrita no iekārtas, un strādnieki pazušanas faktu pamanīja tikai pēc kāda laika. Kapsulu nedēļas laikā atrast neizdevās, to norakstīja, un tikai pēc vairākiem gadiem atklājās, ka neviens īsti to arī nebija meklējis.

Savukārt 1980. gadā Ukrainas pilsētā Kramatorskā tika nodota ekspluatācijā deviņstāvu dzīvojamā māja. Tajā drīz visos dzīvokļos ievācās iedzīvotāji, bet neviens nenojauta, ka vienā no mājas sienas paneļiem kopā ar šķembām ir iemūrēta arī radioaktīva kapsula.