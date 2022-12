Savervētos notiesātos 'Vagner' vadība uzskata par tērējamu resursu, ziņo Lielbritānija

Krievijas militārais grupējums "Vagner" turpina spēlēt nozīmīgu lomu kaujās ap Doneckas apgabala pilsētu Bahmutu. Pēdējos mēnešos tas ir izstrādājis uzbrukuma taktiku, lai izmantotu lielo skaitu slikti apmācītu savervēto notiesāto, kurus šī grupējuma vadība uzskata par tērējamu resursu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona norāda, ka atsevišķiem kaujiniekiem, visticamāk, tiek izsniegts viedtālrunis vai planšetdators, kas parāda indivīda norādīto virzības asi un uzbrukuma mērķi. Vada līmenī un augstāk komandieri, visticamāk, paliek aizsegā un dod pavēles pa rāciju, un viņi saņem informāciju no video plūsmas, kuru nodrošina nelieli bezapkalpes lidaparāti.

Indivīdiem un grupējumiem tiek dota pavēle doties pa iepriekš izplānoto maršrutu, bieži vien ar uguns atbalstu, bet retāk kopā ar bruņumašīnām. "Vagner" kaujiniekiem, kuri bez atļaujas novirzās no saviem uzbrukuma maršrutiem, tiek draudēts ar nošaušanu, ziņo Lielbritānijas ministrija.

Šīs brutālās taktikas mērķis ir pasargāt "Vagner" pieredzējušos komandierus un bruņumašīnas uz vieglāk pieejamo notiesāto kareivju rēķina, kurus organizācija novērtē kā tērējamu resursu, noslēgumā raksta britu izlūki.

