'Sea-Watch' iebrauc Lampedūzas ostā, kapteine aizturēta

Vācijas aktīvistu organizācijas "Sea-Watch" kuģis ar Lībijas piekrastē uzņemtajiem nelegālajiem imigrantiem piektdienas rītā bez atļaujas iebraucis Lampedūzas salas ostā, kur policija aizturējusi tā kapteini (attēlā).

Kā pavēstīja "Sea-Watch" pārstāvis, kuģa "Sea Watch 3" kapteine Karola Rakete aizturēta un viņai noteikts mājas arests.

Pēc iebraukšanas ostā bez atļaujas 31 gadu vecā Rakete tika aizturēta par nepakļaušanos militāram kuģim, par ko draud cietumsods no trim līdz 10 gadiem. Viņa neizrādīja pretestību policistiem un no kuģa tika novesta bez rokudzelžiem.

40 imigrantiem atļauts nokāpt no kuģa, uz kura viņi pavadījuši vairāk nekā divas nedēļas. Kuģis piestājis, neskatoties uz krasta apsardzes centieniem to nepieļaut, tā ātrlaivai manevrējot starp "Sea Watch 3" un piestātni.

Pēc imigrantu nokāpšanas no kuģa krasta apsardze to izveda no ostas un noenkuroja pie krasta.

Lai arī piecas Eiropas valstis piektdien piekrita uzņemt imigrantus, "Sea Watch 3" nebija dota atļauja iebraukt Lampedūzā un izlaist imigrantus. Tikmēr Sicīlijas prokuratūra uzsākusi izmeklēšanu pret Raketi, turot viņu aizdomās par nelegālās imigrācijas atbalstīšanu.

"Sea Watch 3" ar Vidusjūrā uzņemtiem nelegālajiem imigrantiem divas nedēļas stāvēja starptautiskajos ūdeņos pie Itālijas Lampedūzas salas līdz trešdien paziņoja, ka nepakļausies aizliegumam un iebrauc Itālijas ūdeņos.

12. jūnijā "Sea Watch 3" uzņēma 53 cilvēkus pie Lībijas. Kopš tā brīža Itālija piekritusi uzņemt tikai 11 migrantus, kuriem ir veselības problēmas vai citi būtiski iemesli.

Itālijas valdība noteikusi, ka labdarības organizāciju kuģiem, kas pretēji aizliegumam iebrauks Itālijas ūdeņos, varēs tikt piemērota 10 000 līdz 50 000 eiro liela sodanauda.

Itālijas iekšlietu ministrs Mateo Salvīni uzskata, ka "Sea Watch 3" vajadzētu nogādāt migrantus Vācijā vai Nīderlandē, jo tur reģistrēts kuģis.

"Sea-Watch" iepriekš lūdza Eiropas Cilvēktiesību tiesu uzdot Itālijai uzņemt "Sea-Watch" kuģus, bet tiesa otrdien prasību noraidīja.