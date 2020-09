Seko Makronam Latvijā: diskusija par demokrātiju digitālajā laikmetā

Rīgā otrdien divu dienu vizītē ieradās Francijas prezidents Emanuels Makrons un viņa kundze Brižita Makrona. Augstās amatpersonas pavadošajā delegācijā ir arī trīs Francijas ministri, vairāki parlamentārieši un Eiropas Parlamenta deputāti. Delegācijas sagaidīšanai pie Rīgas pils, abu prezidentu uzrunām otrdienas vakarā, kā arī Makrona un Levita gaitām trešdien Latvijā iespējams sekot teksta tiešraidē portālā "Delfi".

Iepriekšējo reizi augstākā līmeņa abu pušu divpusējās sarunas Latvijā norisinājās pirms 19 gadiem, kad 2001. gadā Rīgu apmeklēja pērn mūžībā aizgājušais Žaks Širaks.

Francijas vēstniece Latvijā Aurēlija Ruajē-Gunēna savas valsts līdera vizīti iepriekš nodēvēja par draudzības žestu. Kā liecina arī delegācijas sastāvā esošie ārlietu, aizsardzības un Eiropas lietu ministrs, abu pušu sarunās galvenokārt tiks apspriesti mūsu reģiona drošības jautājumi, tostarp attiecības ar Krieviju un Baltkrieviju, Eiropas Savienības nākotne, kā arī Eiropas Zaļais kurss.

Vizīte norisinās tā dēvētā "protokola burbulī" – abu pušu pārstāvji nesarokojas, valkā sejas maskas, dokumentus paraksta katrs ar savu pildspalvu, turklāt delegācijas pārvietojas nošķirti.

Emanuels un Brižita Makroni viesojas Latvijā

NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts uzsver, ka šis jautājums nav nodalāms no jautājuma par mākslīgā intelekta un tā dēvēto lielo datu izmantošanu. Jārisina skaidrības, atbildības un normatīvo ierobežojumu jautājumi, jo vide nenodrošina pirmos divus. Savukārt no valstu puses normatīvie ierobežojumi ir nepietiekami, taču darbs ar tiem ir rūpīgi izsverams, lai nekavētu šo tehnoloģiju attīstību.

Egils Levits arī atzīmē, ka kopš soctīklu ieviešanas demokrātija kļuvusi ievainojamāka.

Diskusija tiešraidē vērojama šeit.

Pēc Francijas prezidenta domām, otrs jautājums ir par to, kā veidot sabiedrisko domu, kā runāt par aktuāliem jautājumiem šajā laikmetā. Tas tiek darīts gan klātienē, gan izmantojot tradicionālos, gan digitālos medijus. Taču paralēli var redzēt, ka sabiedrības viedoklis kļūst aizvien sadrumstalotāks, un uzticība tradicionālajiem informācijas kanāliem krītas, demokrātiskās institūcijas padarot vājākas. Tam iemesls ir sociālo tīklu izmantošana, lai grautu tradicionālo mediju un informācijas avotu reputāciju.

Makrons diskusijā atzīmē, ka attiecībā uz demokrātiju digitālajā laikmetā, viņam mieru neliek jautājums par ārēju ietekmi uz demokrātijas procesiem, tostarp vēlēšanu procesiem.

Diskusijas dalībnieki - NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts, fonda atvērtai sabiedrībai DOTS izpilddirektore un sarunu festivāla LAMPA direktore Ieva Morica, domnīcas “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” direktore un vadošā pētniece Iveta Kažoka, Latvijas jauniešu delegāte ANO Natālija Knipše –, kā arī diskusijas vadītājs žurnālists Edijs Bošs zālē Gaismas pils korē gaida ierodamies abu valstu prezidentus.

Patlaban Valsts prezidenta kundze Andra Levite un Francijas Republikas prezidenta kundze Brižita Makrona viesojas Latvijas Nacionālajā operā un baletā, pēc tam abas dāmas pievienosies vīriem, kuriem Latvijas Nacionālajā bibliotēkā paredzēta dalība diskusijā par demokrātiju digitālajā laikmetā.

Pie Brīvības pieminekļa Makrons tikās arī ar nelielu grupiņu Latvijā dzīvojošo francūžu bērnu.

Francijas prezidents ieradies pie Brīvības pieminekļa un sarunājas ar sagaidītājiem.

Abu valstu amatpersonu delegācijas ieradušās Brīvības pieminekļa pakājē.

Makronam vēlāk paredzēta pastaiga pa Vecrīgu. Pārmaiņus ar reklāmām uz vairākiem ekrāniem parādās arī šāds sveiciens. Foto no Vaļņu un Kaļķu ielu krustojuma:

Brīvības pieminekļa pakāje jau sagatavota svinīgajai ziedu nolikšanas ceremonijai.

Kā novēroja portāls "Delfi", šobrīd Rīgas kanāla supotājiem netiek atļauts šķērsot tiltu zem Brīvības bulvāra paredzētās ziedu nolikšanas ceremonijas dēļ.

Makrona un Kariņa preses konference ir noslēgusies. Emanuels Makrons tagad dodas uz Okupācijas muzeju, pēc kura apmeklējuma paredzēta ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa. Pēcāk paredzēta pastaiga pa Vecrīgu.

"Mēs runājam, kā stiprināt Eiropu. Tas nav uz kaut kā rēķina, bet gan papildus stiprinājums," saka Latvijas Ministru prezidents.

"ES ir spējīgāka un spēcīgāka par Krieviju visās jomās, kamēr atsevišķas valstis ne," saka Kariņš.

Kariņš norāda, ka individuāli valstis netiek galā ne ar Ķīnu, ne Krieviju, kuras izmato to, ka Eiropa nav vienota. Atbilde ir iemācīties strādāt kopā. Ne tikai tirgoties, bet kopīgi risināt izaicinājumus, kurus rada Krievija vai Ķīna. "Apvienojot spēkus, esmu pārliecināts, to var," saka Kariņš.

"Jūs uz Franciju šajā jautājumā varat paļauties. Nekādi soļi netiks sperti bez Latvijas viedokļa uzklausīšanas," teica Makrons.

"Par Krieviju – mums jābūt striktiem attiecībā uz Ukrainu, piemēram, bet vēlamies, lai dialogs ar Krieviju būtu caurskatāms. Īpaši ņemsim vērā Latvijas viedokli šajā jautājumā," uzsver Makrons.

Francijas prezidents pateicas arī par Latvijas darbu klimata pārmaiņu novēršanas un zaļās politikas jomā, kas ļāvis ātrāk pieņemt Eiropas Zaļo kursu.

Francija vēlas veidot jaunu ārlietu ministru līmeņa formātu starp trim Baltijas valstīm un Franciju, saka Makrons.

Arī Makrons uzsver aizsāktās sarunas par sadarbību tehnoloģiju jomā.

Makrons pateicas Kariņam un min, ka viņi tikšanās laikā runājuši par stratēģisku sadarbību, arī sadarbību ar kaimiņiem.

"Stiprinot ES, mēs stiprinām mūs katru pašu," saka Kariņš.

"Mums ir daudz lielu uzņēmumu, mums ir daudz mazu spēcīgu un mēs esam īpaši spēcīgi jaunradē," saka Kariņš.

Kariņš uzsver, ka ar Makronu runājuši par sadarbību augsto tehnoloģiju jomā – Kvantu tehnoloģijās, 5G un citās.

Sākas abu amatpersonu preses konference. Latvijas premjers Kariņš savu uzrunu sāk tekošā franču valodā.

Trešdien Makrona oficiālās vizītes laikā paredzēta arī Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča (JV) un Francijas Eiropas lietu un ārlietu ministra Žana-Īva Ledriāna divpusējā tikšanās. Amatpersonu tikšanās laikā tiks parakstīti divi dokumenti – Latvijas un Francijas Rīcības plāns sadarbībai izglītībā un zinātnē 2020.-2025. gadam un Deklarācija par prioritātēm 2020.-2022. gadam, kas ir daļa no Latvijas un Francijas stratēģiskās partnerības rīcības plāna 2018.-2022. gadam.

Saistībā ar Francijas prezidenta vizīti Rīgā šajās dienās ir noteikta virkne satiksmes ierobežojumu.

Otrdien Viļņā Emanuels Makrons tikās ar Baltkrievijas opozīcijas līderi Svetlanu Tihanovsku. Pēc Tihanovskas teiktā Francijas prezidents solījis strādāt pie dialoga veidošanas ar iepriekšējo valsts līderi Aleksandru Lukašenko. Kā zināms Lukašenko pēc viltus vēlēšanu izspēles atteicies atdot varu par spīti masveidīgiem protestiem gandrīz divu mēnešu garumā un Rietumvalstu, tostarp ES, atteikšanās viņu atzīt par prezidentu.

Mākslas muzejs sagatavots augsto amatpersonu preses konferencei, kurai jāsākas jau pavisam drīz.

Makrons otrdien paziņojumā presei uzsvēra, ka nedrīkstam būt naivi, bet saziņas kanālam ir jābūt. Viņš atzīmēja, ka zina mūsu vēsturi, taču jāskatās nākotnē, un tam saziņas kanāli ir jāveido.

Sagaidāms, ka aktuālākie preses konferencē gaidāmie jautājumi saistīti ar reģiona drošību, tostarp Baltkrievijas situāciju un atbalstu opozīcijai, kā arī Makrona otrdien Rīgas pilī izteikto vēlmi veidot stratēģisku dialogu ar Krieviju.

Makrona un Kariņa preses konferenci gaida kupls žurnālistu pulks.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš sagaida ierodamies Francijas prezidentu Emanuelu Makronu. Trešdienas rītā Francijas prezidentu Emanuelu Makronu pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja sagaida Ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Abi valstu politiskie līderi aizvadīs aptuveni nepilnu stundu garas sarunas, pēc kurām paredzēta preses konference.

Bez mediju klātbūtnes otrdienas vakarā Rīgas pilī tiek aizvadītas abu valstu delegāciju sarunas.

Pēc paziņojumiem presei prezidenti dodas uz abu valstu delegāciju sarunām.

Makrons pasakās arī par Latvijas dalību militārajā misijā Mali.

Makrons atzīmē arī kopīgu cīņu pret klimata pārmaiņām, par zaļo domāšanu un pret dezinformāciju un citiem jautājumiem.

"Zinām kaimiņattiecības un vēsturi, vēlamies ar Krieviju veidot stratēģisko dialogu. Neesam naivi un zinu, ka raisās jautājumi. Neesam naivi, bet mums jāizveido stratēģiski sarunu kanāli. Tas prasa laiku, bet tas ir jāsāk."

"Latvija, iesaistoties ES, nav atteikusies no savas kultūras. Vēlos arī atgādināt, ka Rainis, Ziedonis, Rotko, (..) ir Eiropas kultūras daļa."

"Esmu šeit, lai kompensētu tukšuma brīdi kopš Žaka Širaka pēdējās divpusējās vizītes 2001. gadā."

Makrons sniedz paziņojumu presei.

Oficiālā Francijas prezidenta Emanuela Makrona un Brižitas Makronas sagaidīšanas ceremonija laukumā pie Rīgas pils:

Emanuels Makrons parakstās viesu grāmatā.

Emanuels un Brižita Makroni ir ieradušies Rīgas pilī.

Francijas prezidents ar delegāciju ir ieradies Latvijā.

Žurnālisti Rīgas pils Baltajā zālē jau ieņem vietas, bet Emanuels Makrons aizkavējies Lietuvā.

No Viļņas Francijas prezidents devies uz Ruklas militāro bāzi, kur apmeklēja tajā dislocēto Francijas Bruņoto spēku vienību, kura Lietuvā atrodas NATO misijas ietvaros.

Savukārt otrdien rīta pusē, vēl pirms došanās uz Latviju Makrons Viļņā tikās ar trimdā dzīvojošo Baltkrievijas opozīcijas līderi Svetlanu Tihanovsku. Makrons esot uzsvēris nepieciešamīb pēc sarunām, kuru rezultātā Aleksandram Lukašenko būtu jānodod vara demokrātiski ievēlētam Baltkrievijas līderim. Savukārt Tihanovska pēc aptuveni pusstundu ilgās tikšanās medijiem norādīja, ka Makrons solījis "darīt visu, lai atbalstītu sarunu vešanu Baltkrievijas politiskās krīzes laikā", vēsta aģentūra BNS.

Emanuels Makrons ar Brižitu viesojas Gitana Nausēdas rezidencē:

Emanuels Makrons ar plašu delegāciju Rīgā ielido no Lietuvas otras lielākās pilsētas Kauņas. Viņš arī Lietuvā viesojās oficiālā divu dienu vizītē.