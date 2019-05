Šeremetjevas lidostā Maskavā nosēžas degoša lidmašīna; 13 bojāgājušie (plkst. 22.04)

Svētdien, 5. maijā, Maskavas Šeremetjevas starptautiskajā lidostā īsi pēc pacelšanās lidmašīna "Superjet 100", kas bija devusies reisā Maskava – Murmanska, raidīja avārijas signālu un bija spiesta veikt avārijas nosēšanos, kuras laikā lidaparāts aizdegās, vēsta aģentūra "Interfax", atsaucoties uz kādu avotu lidostas dienestos.

Sākotnēji aģentūra "Tass", atsaucoties uz kādu savu avotu ārkārtas situāciju dienestos, vēstīja, ka šajā negadījumā viens cilvēks ir gājis bojā, taču vēlāk informāciju aktualizēja, vēstot, ka šajā incidentā gājuši bojā 13 cilvēki.

Arī "Interfax" vēsta, ka negadījumā bojā gājuši 13 cilvēki. Starp bojāgājušajiem ir divi bērni, vēsta BBC krievu redakcija. BBC arī ziņo, ka joprojām ziņas par bojāgājušajiem ir pretrunīgas.

Pēc aģentūras "Interfax" ziņotā, lidmašīnas piloti negadījumā ir izdzīvojuši.

Iepriekš avots "Interfax" bija vēstījis, ka lidmašīna, kas bija ceļā no Maskavas uz Murmansku, veica avārijas nosēšanos Šeremetjevas lidostā.

Lainera mēģinājums piezemēties pirmajā reizē bija neveiksmīgs, otrajā mēģinājumā lidaparāta šasija atsitās pret zemi, bet pēc tam lidmašīna ar "degunu" ietriecās skrejceļā un aizdegās. Pa piepūšamajiem trapiem tika evakuēti kopumā 73 pasažieri un lidmašīnas ekipāžas locekļi.

Atsaucoties uz kādu avotu ārkārtas dienestos, "Interfax" ziņoja, ka seši cilvēki guvuši apdegumus un traumas, kad tikuši evakuēti no degošās lidmašīnas.

Vairākiem cietušajiem sniegta ambulatora palīdzība, bet divi smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā, savukārt vēsta "Tass".

Arī ziņas par notikumu ir pretrunīgas. Aģentūra LETA vēsta, ka degšanu, iespējams, pamanījis kāds pasažieris, tāpēc lidmašīna atgriezusies lidostā un veikusi avārijas nolaišanos. Pēc sākotnējām ziņām, aizdegšanos izraisījis bojājums lidmašīnas elektroiekārtās.

Pēc citu avotu teiktā, lidmašīnai radušās problēmas ar radiosakariem vai citas tehniskas problēmas, tāpēc piloti nolēmuši atgriezties lidostā, taču nolaišanās laikā aviolainera šasija un priekšgals atsitušies pret skrejceļu un lidmašīna aizdegusies, vēsta LETA.

Tāpat kā iespējamais lidmašīnas aizdegšanās iemesls medijos tiek minēts zibens spēriens.

Ārkārtas situāciju ministrija "Interfax" apstiprināja, ka lidmašīnas aizdegšanās ir likvidēta.

Aviokompānija "Aeroflot" apstiprinājusi vienīgi to, ka lidmašīna atgriezusies lidostā tehnisku iemeslu dēļ un ka aizdegušies tās dzinēji.

Tiek vēstīts, ka Šeremetjevas lidostas darbība ir ierobežota.

Par šādu negadījumu izmeklēšanu atbildīgās Maskavas struktūrvienības pārstāve aģentūrai "Interfax" izteikusies, ka izmeklētāji ir devušies uz lidostu. Tikusi uzsākta krimināllieta.

Savukārt Starptautiskā aviācijas komiteja izveidojusi komisiju šīs ārkārtas situācijas iemeslu izmeklēšanai, vēsta "Tass".

Saistībā ar notikušo atklāta tālruņa līnija "8-800-775-17-17", kas darbosies visu diennakti un pa kuru lidmašīnas pasažieru radinieki un tuvinieki varēs iegūt informāciju un psiholoģisko atbalstu, ziņo "Tass".

Cilvēki sociālajos tīklos dalījušies ar video iemūžināto lidmašīnas nosēšanās brīdi.

Aeroflot flight #SU1492 squawked 7700 (emergency) and returned back to Sheremetyevo Airport in Moscowhttps://t.co/mX6VN5WwwC pic.twitter.com/OZHGEiTeYz