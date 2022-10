Sevastopolē dzirdami sprādzieni; līcī slēgta satiksme

Krievijas okupētās Krimas pussalas lielākajā pilsētā Sevastopolē sestdien dzirdami sprādzieni, bet okupācijas varasiestādes slēgušas prāmju un kuteru satiksmi jūras līcī pie pilsētas, vēsta vietējie kanāli platformā "Telegram", Krievijas oficiālie mediji un okupantu pārstāvji.

Atbilstoši vienai versijai Krievijas karaflotes kuģi esot atvairījuši dronu triecienu.

Prāmju un kuteru satiksme Sevastopoles līcī slēgta, satiksmi starp pilsētas rajoniem nodrošina tikai autobusi.

Vienā no tīmeklī publicētajiem video redzams Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu darbs jūras virzienā.

In addition to the drone attack in #Sevastopol, RU sources claim to have destroyed an underwater unmanned vehicle.

Apparently the event was filmed 👇👇👇#Ukraine#Crimea#RussiaIsLosing pic.twitter.com/G7DyxM6jDd