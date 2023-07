Sieviešu ķermeņi kā kaujas lauks. Indijas valdība negribīgi risina Manipūras etniskā konflikta sekas

Sociālajos medijos publicētais divus mēnešus vecais video, kurā redzama seksuāla vardarbība pret divām sievietēm Indijas ziemeļaustrumos, izraisījis sabiedrības dusmas un pievērsis uzmanību plašākam etniskajam konfliktam, kas norisinās nabadzīgajā Manipūras štatā.



4. maijā uzņemtajā video redzams kā vīriešu pūlis pa ielām ar varu velk divas kailas sievietes, viņas apgrābstot. Pēdējos kadros redzams kā sievietes tiek iegrūstas rīsu laukā, kur, kā iepriekš ziņoja vietējo cilšu līderu forums (ITLF), pūlis viņas grupveidā izvaroja.

"Kuki" un "Meitei" cīņa par teritoriju



Manipūras štats, tāpat kā lielākā daļa Indijas, ir daudzu etnisko grupu sajaukums. Manipūrā dzīvo aptuveni 3,7 miljoni iedzīvotāju. Lielākā daļa (53%) no štata iedzīvotājiem pieder etniskajai grupai "Meitei", kuri lielākoties praktizē hinduismu un pārvalda politisko ainavu. Savukārt aptuveni 40% no Manipūras iedzīvotājiem ir "Kuki" un "Naga", kuru ciltis sastāv no, galvenokārt, kristiešiem un ir uzskatāmas par minoritātēm.

Kā skaidro "The Washinton Post", "Kuki" etniski ir saistīti ar "Chin" ciltīm kaimiņos esošajā Mjanmā, no kuras 2021. gadā, militārā apvērsuma laikā, liela daļa kopienas atbēga uz Manipūru. Vietējas varasiestādes, kurās, galvenokārt, dominē "Meitei", šos bēgļus uzskata par draudu.

"Šoreiz konflikts balstās uz etnisko piederību, nevis reliģiju," apgalvoja Manipūrā bāzētā medija "The Frontier" redaktors Dīrens Asadokpmans.

Maijā attiecības kopienu starpā ievērojami pasliktinājās pēc tam, kad Augstākā tiesa lēma, ka štata vadošajiem spēkiem jāatbild uz "Meitei" prasību pēc cilts statusa. Tas kopienai sniegtu tiesības uz zemi Manipūrā, kā arī dažāda veida aizsardzību nacionālā līmenī. "Kuki" šim lēmumam iebilduši bailēs, ka politiski un ekonomiski dominējošā kopiena tiesisko sistēmu izmanto, lai atņemtu ciltīm piederošās teritorijas