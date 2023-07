Sievietei Bangkokas lidostā amputēta kāja pēc iestrēgšanas kustīgajā celiņā

Ceturtdien, 29. jūnijā, Bangkokas lidostā sievietei amputēja kāju pēc tam, kad tā iesprūda kustīgajā celiņā, atsaucoties uz amatpersonu paziņojumu, vēsta medijs "The Guardian".

57 gadus vecās pasažieres kāja Bangkokas lidostā "Don Mueang" ieķērusies celiņā. Gūtās traumas dēļ mediķiem nācies amputēt kreiso kāju, komentēja lidostas pārstāvji.

A medical team at a Bangkok airport had to amputate a woman’s left leg when it became stuck in a moving walkway at the terminal. Doctors are hopeful that the mangled limb can be reattached.https://t.co/iwDaml1D6e pic.twitter.com/Zon0E18wBv