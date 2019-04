Simtiem migrantu Hondurasā pulcējas, lai kopā dotos uz ASV

Simtiem migrantu Honduras pilsētā San Pedro Sula pagājušajā nedēļā pulcējās, lai kopā mērotu vairāk nekā 4000 kilometrus garu ceļu uz ASV, vēsta britu raidsabiedrība BBC.

BBC skaidro, ka migranti no Hondurasas ceļo lielās grupās drošības apsvērumu dēļ. Hondurasieši ir satraukti, ka ceļā var tikt apzagti, nolaupīti vai nogalināti.

Iepriekšējā karavāna, kas no Hondurasas ceļoja uz ASV, aizvien atrodas uz ASV-Meksikas robežas.

ASV prezidents Donalds Tramps aicināja migrantus mainīt sava ceļa kursu. Viņš nav apmierināts ar arvien pieaugošo migrantu skaitu ASV.

....Mexico must apprehend all illegals and not let them make the long march up to the United States, or we will have no other choice than to Close the Border and/or institute Tariffs. Our Country is FULL!