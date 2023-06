Simtiem varmāku 80 gadu laikā: Spānijas katoļu baznīca identificē bērnu izmantotājus

Spānijas Katoļu baznīcas izmeklēšanā par seksuālu vardarbību vērstu pret 927 bērniem kā varmākas līdz šim identificēti 728 garīdznieki un citi baznīcas darbinieki. Noziegumi veikti pēdējo 80 gadu laikā, atsaucoties uz baznīcas ziņojumu, vēsta aģentūra "Reuters".

"Mēs apzināmies nodarīto kaitējumu. Mēs vēlamies palīdzēt visiem upuriem, pavadīt viņus, kamēr dzīst viņu brūces," komentēja Spānijas Bīskapu konferences pārstāvis Josē Gabriēls Vera.

Šī tēma Spānijā kļuva aktuāla 2021. gadā, kad laikraksts "El Pais" ziņoja par vairāk nekā 1 200 seksuālās vardarbības gadījumiem. Šīs ziņas nonāca atklātībā vairākus gadus pēc skandāliem, kas satricināja baznīcas citās valstīs, piemēram, ASV, Īrijā un Francijā.

Ir uzsāktas vairākas izmeklēšanas – viena, ko vada valsts tiesībsargs, kā arī pašas baznīcas iekšējā izmeklēšana.

"Mēs gribam zināt, kas nogāja greizi, izvēloties priestera amata kandidātus, kas nogāja greizi apmācību laikā, kas ir novedis cilvēku, kurš nolēma ziedot sevi dievam, nodoties seksuālajai vardarbībai," skaidroja Vera.

Ziņojumā apkopotas upuru liecības un tas nepierāda personu vainu nodarījumā. Apkopojot iegūtās liecības secināts, ka 99% no iespējamajiem varmākām bijuši vīrieši un puse no viņiem – garīdznieki. Lielākā daļa no piefiksētajiem gadījumiem notikuši laika posmā no 1960. līdz 1980. gadiem.

Saskaņā ar upuru liecībām, no kuriem lielākā daļa ir vīrieši, vairāk nekā 63% no varmākām jau ir miruši.