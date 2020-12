Singapūrā atļauj pārdot laboratorijā izaudzētu gaļu

Singapūra kļuvusi par pirmo valsti, kurā apstiprināta atļauja tirgot gaļu, kas laboratorijas bioreaktoros izaudzēta no vistu šūnām, vēsta "Vice". Paredzams, ka revolucionārais solis nākotnē pilnībā mainīs gaļas ražošanas industriju.

Amerikāņu kompānijas "Eat Just" laboratoriski audzētos vistu gaļas gabalus cilvēku patēriņam pārtikā apstiprinājusi Singapūras Pārtikas aģentūra. Līdz ar to tā kļūs par pirmo tirdzniecībā nonākušo laboratorijā audzēto gaļu. Tomēr pie gaļas audzēšanas laboratoriskā ceļā strādā vēl citas kompānijas dažādās pasaules valstīs, atzīmē medijs, un līdz ar to līdzīgi produkti jau drīzumā nonāks pārdošanā arī citviet pasaulē.

"Es ceru, ka tas novedīs pie tā, ka vairuma gaļas iegūšana vairs neprasīs neviena dzīvnieka nogalināšanu un neviena koka nociršanu," pēc atļaujas saņemšanas paziņoja "Eat Just" vadītājs Džošs Tetriks.

"Eat Just" laboratoriski audzētā gaļa:

Patlaban gaļa tiek audzēta, par pamatu izmantojot no dzīvnieku embriju asinīm iegūtu serumu, kas neprasa pašu embriju nogalināšanu. Turklāt kompānija norāda, ka teorētiski "vegānisku gaļu" nākotnē varētu audzēt arī no seruma, kas iegūts no augiem.