SIPRI: Krievijas iebrukums Ukrainā izraisījis rekordlielus izdevumus militārajā jomā

Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ pagājušajā gadā pasaules militārie izdevumi pieauga līdz rekordlielai summai, ziņo aģentūra "Reuters".

Pasaules militārie tēriņi 2022. gadā pieauga par 3,7% līdz 2,24 triljoniem dolāru, teikts Stokholmas Starptautiskā miera pētniecības institūta (SIPRI) paziņojumā.

Eiropas militārie tēriņi pagājušajā gadā pieauga par 13%, galvenokārt pateicoties Krievijas iebrukumam Ukrainā. Tomēr arī daudzas citas valstis līdz šim ir palielinājušas militāro budžetu un plāno to darīt vēl vairāk, ņemot vērā pieaugošo spriedzi vairāku valstu starpā.

"Šie aprēķini sevī ietvēra vairāku gadu plānus valdību izdevumu palielināšanai, Rezultātā mēs varam gaidīt, ka militārie izdevumi Centrāleiropā un Rietumeiropā turpmākajos gados tikai turpinās pieaugt" skaidroja SIPRI vecākais pētnieks Djego Lopess da Silva.

Ukrainas militārie tēriņi 2022. gadā pieauga par 640%, kas ir lielākais ikgadējais pieaugums, ko institūts piefiksējis kopš 1949. gada. Šajos rādītājos nav iekļauta Rietumu nodrošinātā finansiālā militārā palīdzība.

Institūts arī paredz, ka 2,3% no ASV militārajiem tēriņiem 2022. gadā ir saistīti ar atbalsta sniegšanu Ukrainai. Lai gan ASV līdz šim ir bijuši augstākie militārie tēriņi, to kopējie izdevumi reālajā izteiksmē pieauga tikai nedaudz.

Lielākie militārie izdevumi 2022. gadā bija ASV, Ķīnai un Krievijai.

Who were the top 10 military spenders in 2022?

1) USA🇺🇸

2) China🇨🇳

3) Russia🇷🇺

4) India🇮🇳

5) Saudi Arabia🇸🇦

6) UK🇬🇧

7) Germany🇩🇪

8) France🇫🇷

9) South Korea🇰🇷

10) Japan🇯🇵

Together they spent $1682 billion, accounting for 75% of global military spending ➡️ https://t.co/qBe5MZuH4Q pic.twitter.com/MjGcGtmwJd