Sīrijā pēc zemestrīces izbēguši 20 cietumnieki; Erdogans izsludina 3 mēnešu ārkārtas stāvokli

Pirmdien pēc Sīrijā notikušās zemestrīces no valsts ziemeļrietumos esoša cietuma izbēguši vismaz 20 ieslodzītie, kas tiek uzskatīti par "Islāma valsts" grupējuma dalībniekiem, atsaucoties uz savu avotu informēja ziņu aģentūru "Agence France – Presse" (AFP).

Militārās policijas cietumā pilsētā Rajo, kura atrodas netālu no Turcijas robežas, atradās aptuveni 2000 ieslodzīto. No tiem apmēram 1300 turēti aizdomās par dalību "Islāma valsts" grupējumā. Cietumā atrodas arī kaujinieki no kurdu vadītiem spēkiem.

"Ieslodzītie pēc zemestrīces sāka dumpoties un pārņēma kontroli vairākās cietuma daļās. Izbēga aptuveni 20 ieslodzītie, kuri tiek uzskatīti par Islāma grupējuma dalībniekiem " komentēja Rajo cietuma pārstāvis.

Cietumam bojājumus nodarīja 7,8 magnitūdas stiprā zemestrīce, kurai sekoja vairāki pēcgrūdieni. Iestādes sienās un durvīs parādījās plaisas.

Pirmdienas zemestrīcē Turcijā un Sīrijā bojā gājušo skaits pārsniedzis 5000. Sīrijā bojā gājuši vismaz 1622 cilvēki.

Rajo cietuma dumpis notiek īsu laiku pēc decembrī notikuša "Islāma valsts" grupējuma uzbrukuma aizsardzības kompleksam. Aizsardzības komplekss atradies Sīrijas pilsētā Rakā. Uzbrukuma mērķis esot bijis atbrīvot biedrus džihādistus no ieslodzījuma Rakas cietumā.

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans izsludināja trīs mēnešu ārkārtas situāciju 10 Turcijas provincēs, kuras visvairāk skārusi zemestrīce, ziņo medijs "Al Jazeera".