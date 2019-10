Sīrijā varētu būt gājis bojā 'Daesh' līderis al Bagdadi

Saistībā ar ASV īpašo operāciju spēku uzbrukumu Sīrijas Idlibas provincē, sestdien, domājams, gājis bojā džihādistu grupējuma "Daesh" līderis Abu Bakrs al Bagdadi, svētdien ziņo ASV mediji.

Pret Bagdadi rīkota speciāla operācija, ko nedēļu iepriekš sankcionējis ASV prezidents Donalds Tramps, bet iespējams, ka grupējuma līderis uzspridzinājies pats, norāda plašsaziņas līdzekļi, atsaucoties uz vairākiem avotiem valdībā.

Šī informācija nav oficiāli apstiprināta, bet, kā vēsta izdevums "Newsweek", ASV armijas pārstāvis informējis Balto namu, ka Pentagons "ar augstu pārliecības pakāpi" uzskata, ka nogalināts "vērtīgs mērķis", kas bijis tieši al Bagdadi.

Galīgais apstiprinājums varētu tikt sniegts pēc biometrisko datu pārbaudes.

Baltais nams norādījis, ka Tramps svētdien "sniegs svarīgu paziņojumu", neko sīkāk nepaskaidrojot, bet pats ASV prezidents neilgi pirms tam ievietojis tviterī īsu ierakstu - "Tikko noticis kaut kas ļoti nozīmīgs!".

Lielbritānijā bāzētā Sīrijas aktīvistu organizācija "Syrian Observatory for Human Rights" (SOHR) tikmēr ziņo, ka Sīrijas ziemeļrietumos, netālu no Barišas ciema, no zemu lidojošiem ASV helikopteriem izmests desants un šai operācijā nogalināti deviņi cilvēki, tai skaitā augsta ranga "Daesh" līderis Abu Jamāns, kā arī divas sievietes un bērns, taču nav zināms, vai šai apvidū uzturējies al Bagdadi.

ASV vadītās koalīcijas spēki al Bagdadi pēdas dzen jau gadiem ilgi, un pēdējo gadu laikā par viņa nāvi ziņots vairākkārt, bet šī informācija nav apstiprinājusies.