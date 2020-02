Sīrijas valdības spēku gaisa uzbrukumā nogalināti 33 Turcijas karavīri

Vismaz 33 Turcijas karavīri gājuši bojā Sīrijas valdības spēku gaisa uzbrukumā Tuvo Austrumu valsts Idlibas provincē, atsaucoties uz Turcijas amatpersonas teikto, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Gaisa uzbrukums noticis Idlbas provincē, kuru Sīrijas prezidenta Bašara al Asada spēki cenšas ieņemt jau vairākus mēnešus. Province ir pēdējais Sīrijas opozīcijas spēku bastions.

Krievija – Sīrijas valdības spēku galvenā sabiedrotā – izteikusies, ka uzbrukuma brīdī Turcijas spēki operējuši līdzās džihādistu grupējumiem.

Uzbrukums noticis ceturtdienas vakarā. Turcija uz to atbildējusi, uzbrūkot Sīrijas valdības mērķiem. Sīrijas varas iestādes pagaidām vēl nav komentējušas notikušo.

Saistībā ar šo incidentu piektdien tiks sarīkota Ziemeļatlantijas padomes sanāksme, kurā NATO dalībvalstu pārstāvji apspriedīs notikušo, mikroblogošanas vietnē "Twitter" paziņojis alianses ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs.

Today, the #NATO Council meets at Turkey's request to consult under Article 4 of NATO's founding Washington Treaty on the situation in Syria: https://t.co/mwiEZfNGE3