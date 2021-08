Situācija Afganistānā var radīt nopietnas migrācijas problēmas ES, vērtē Lietuvas premjere

Situācija Afganistānā var radīt nopietnas migrācijas problēmas Eiropas Savienībai (ES), otrdien atzinusi Lietuvas premjerministre Ingrīda Šimonīte, atbildot uz žurnālistu jautājumu, vai autoritārais Baltkrievijas līderis Aleksandrs Lukašenko varētu izmantot pašreizējo stāvokli Afganistānā apzinātai nelegālās migrācijas veicināšanai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Jādomā, būs daudz cilvēku, kas centīsies par katru cenu izkļūt no Afganistānas - īpaši tādu, kuru veselībai vai pat dzīvībai draudēs reālas briesmas. Cits jautājums, pa kādiem maršrutiem viņi pārvietosies," izteikusies valdības vadītāja. "Vai tiešām viņiem būs čārterreisi no Kabulas uz Minsku - to atļaujiet apšaubīt, toties par to, ka Eiropas Savienībai nopietni jāgatavojas šai situācijai, nešaubos ne mazākajā mērā."

Pēc tam, kad Afganistānas galvaspilsēta Kabula svētdien nonāca talibu rokās un valsti atstāja līdzšinējais prezidents Ašrafs Gani, tūkstošiem citu afgāņu, kas sadarbojušies ar līdzšinējo režīmu un starptautisko militāro kontingentu, bažījoties par savu dzīvību, arī cenšas pamest valsti.

Jau ziņots, ka Lietuva, kas pēdējā laikā pati saskārusies ar nopietnu nelegālās migrācijas krīzi, apsver iespēju pārvest pie sevis afgāņu tulkus, kuri savulaik palīdzējuši Afganistānā dislocētajiem Lietuvas karavīriem.

Lietuvas amatpersonas norāda, ka Baltkrievijas režīms apzināti veicina migrantu plūsmu pāri abu valstu robežai, jo Lietuva atbalsta Baltkrievijas demokrātisko opozīciju un ir sniegusi patvērumu tās līderei Svjatlanai Cihanouskai.

Kopš šā gada sākuma aizturēto nelegālo imigrantu kopskaits Lietuvā pārsniedzis 4100, bet no 3. augusta saskaņā ar iekšlietu ministres Agnes Bilotaites rīkojumu Lietuvas robežsargi migrantus, kas nelegāli ierodas Lietuvā no Baltkrievijas, piespiež doties atpakaļ.