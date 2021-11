Situācija ir ļoti drūma, atzīst Ukrainas ministrs Kuleba

Šis ir bijis neapturams karš kopš 2014. gada, un tam ir viļņveida raksturs. Es nezinu, vai šis būs pēdējais vilnis un krievi atvilks spēkus, vai arī tas turpināsies vēl gadiem. Mums nevajadzētu rakties Putina prātā, tas vienkārši nav iespējams. Mums vienkārši ir jābūt stipriem un noturīgiem, aizsargājot savu zemi un vērtības.

Ja nu iebrukums notiek, vai Ukraina tam ir gatava dot pretsparu?

2014. gadā mēs nebijām gatavi atvairīt Krievijas agresiju, mūsu armija bija gandrīz nefunkcionējoša. Bet mēs ātri savācāmies, sākās liela tautas kustība, cilvēki pievienojās bruņotajiem spēkiem un devās uz fronti atbalstīt valsti. Šodien mēs esam daudz labāk sagatavoti nekā 2014. gadā, un, ja mums nebūs citas iespējas, kā vien cīnīties par savu valsti, mēs cīnīsimies.

Tagad mums ir cita armija ar daudz lielāku pieredzi, daudz modernāka nekā 2014. gadā. Un jāatceras, ka Krievijai neizdevās sasniegt visus savus mērķus 2014. gadā, tā ka tā Krievijas armijai nebūs viegla pastaiga pa Ukrainu.

Vai Kijevai ir pamats domāt, ka Aleksandra Lukašenko migrantu hibrīdoperācija var tikt vērsta arī pret Ukrainu?

Mēs nekad nevarējām iedomāties, ka Krievija iebruks Ukrainā, mēs nekad nedomājām, ka Krievija īstenos Baltkrievijas sagrābšanu, tāpēc viss ir iespējams.

Bet tas, kas notiek jau tagad, pat bez tūkstošiem migrantu uz mūsu robežas ar Baltkrieviju, – mums tāpat ir jāpiesaista resursi, militārais un policijas personāls, kas rada papildu slodzi, un mums vienlaicīgi ir jāvēro pārāk daudzi potenciālo draudu avoti. Tā ir daļa no parastas militārās stratēģijas –, ja ienaidnieks vēlas jūs sakaut, viņš dara visu iespējamo, lai jūs koncentrētos uz vairākām lietām vienlaicīgi, lai nespētu pievērsties galvenajam draudu avotam.

Tad jūs uzskatāt, ka no Baltkrievijas robežas puses draudi ir reāli?

Pēc tam, kad ir redzēts, kas notiek uz Baltkrievijas robežas ar Poliju, protams, mums ir jābūt modriem un jāsaprot, ka tas jebkurā brīdī var notikt arī uz mūsu robežas. Tas var notikt un var arī nenotikt. Bet tā ir realitāte, kurai mums ir jābūt gataviem.

Vācijas kanclere Angela Merkele nesen runāja ar Lukašenko pa telefonu, un Lietuvas prezidents Gitans Nausēda izteicās, ka krīzi varētu atrisināt, runājot ar Lukašenko. Vai jūs uzskatāt, ka ar Lukašenko ir jārunā, un vai Kijeva runātu ar Lukašenko?

Man ir divējādas sajūtas par kancleres Merkeles telefonsarunu ar Lukašenko. Es domāju, ka politiski, saņemot zvanu no kancleres Merkeles, viņš ir panācis daudz. Protams, nav jāsadedzina visi tilti ar Baltkrieviju un ar pašreizējām Baltkrievijas varas iestādēm, bet ir ļoti jāuzmanās, plānojot savus kontaktus ar viņiem, lai izvairītos no tā, ka saziņu ar Lukašenko vai viņa valdības locekļiem var uztvert kā šī režīma politisko atzīšanu un leģitimēšanu.

Labākais veids attiecībās ar Baltkrievijas varas iestādēm ir runāt ar viņiem zemākā līmenī. Tāds ir mans uzskats.

Tātad jūs kā ārlietu ministrs neieteiktu savam prezidentam Volodimiram Zelenskim nepastarpināti runāt ar Lukašenko?

Protams, es neuzskatu šo par piemēroto, jo vairāk saprotot, ka galvenie šis migrācijas krīzes diriģenti atrodas Kremlī.

Katrā no gadījumiem diplomātija piedāvā vairākus instrumentus to risināšanai, bet, kā jau es teicu, katrs kontakts jāvērtē no viedokļa, vai tas ietver Lukašenko politisku leģitimāciju un vai tas nedod viņam sajūtu, ka viņam ir piedots par darbībām pret protestētājiem Baltkrievijā.

Ko sagaidāt un ko vēlaties panākt no NATO ārlietu ministru tikšanās?

Mēs novērtējam NATO nepārprotamos vēstījumus, kas izskanējuši pēdējās nedēļās, bet ir pienācis laiks pārrunāt, ko NATO var praktiski darīt, lai stiprinātu drošību Melnās jūras reģionā un palīdzētu Ukrainai šajā situācijā. Tā nav palīdzēšana tikai Ukrainai – ja Krievija sāk militāru operāciju pret Ukrainu – un pat ja to nedara, bet turpina graut Ukrainu –, tas rada militāru spiedienu uz visu NATO austrumu flangu. Tāpēc NATO ir svarīgi domāt par Ukrainu un jābūt ieinteresētai, lai Ukraina būtu spēcīga. Spēcīga Ukraina nozīmē drošību NATO austrumu flangā. Tik vienkārši tas ir.

Pirms nedēļas es tikos ar NATO ģenerālsekretāru, dalījos ar viņu idejās, kā NATO var palīdzēt Ukrainai. NATO ārlietu ministru tikšanās Rīgā ir lieliska iespēja redzēt, vai NATO sabiedrotie ir gatavi virzīties uz priekšu, no politiskiem paziņojumiem pārejot pie praktiskas palīdzības.

Gāzesvads "Nord Stream 2" ir pabeigts, un atlikusi tikai tā palaišana. Vai tam jau ir redzamas kādas negatīvas sekas?

Ekonomiski, protams. Mūsu cauruļvads netiek izmantots ar tādu jaudu kā iepriekš, jo Krievija savu tranzītu plāno caur "Nord Stream 2", nevis Ukrainu. Drošības un tirgus jomā mēs arī redzam, ka "Nord Stream 2" ir viens no galvenajiem iemesliem pašreizējai gāzes krīzei Eiropā.

Bet "Nord Stream 2" jautājums vēl nav atrisināts. Mēs jau redzam negatīvās sekas, ko izraisīja "Nord Stream 2" pabeigšana, un joprojām esam pret cauruļvada palaišanu un turpināsim tam iebilst, jo pašlaik mums netiek piedāvātas drošības garantijas vai mehānismi, kas kompensētu "Nord Stream 2" darbības sākšanos.

Vai jūs domājat, ka šajā stadijā vēl ir iespējas novērst "Nord Stream 2" palaišanu?

"Nord Stream 2" bija plānots palaist pirms diviem gadiem. Dažādu iemeslu dēļ tas nedarbojas joprojām. Mums ir jādara savs darbs, un Krievija dara savu darbu, tad jau redzēsim. Es neizslēdzu, ka "Nord Stream 2" galu galā tiks palaists, bet es neesmu tajā ieinteresēts, un Ukraina turpinās tam iebilst tik ilgi un tik spēcīgi, cik tas būs iespējams.

Jūs jau nedaudz pieminējāt pirmajā jautājumā, bet pastāstiet vairāk, kas notiek ar Normandijas formātu. Vai ir kāds progress sarunās par Donbasa nākotni, vai joprojām strupceļš?

Mēs esam strupceļā, jo Krievija dažādu iemeslu dēļ izvairās gan no samita ar prezidenta Putina piedalīšanos, gan Normandijas formāta ministru tikšanās ar Sergeja Lavrova piedalīšanos. Bez Krievijas pie galda ir grūti par kaut ko vienoties.