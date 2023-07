Sji aicinājis Putinu atteikties no kodoldraudiem, ziņo laikraksts

Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins personīgi brīdinājis Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu neizmantot kodolieročus Ukrainā, atsaucoties uz Ķīnas un ASV amatpersonām, vēsta laikraksts "Financial Times".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Amatpersonas, tai skaitā Baltā nama amatpersona un augsta ranga Ķīnas valdības padomnieks, sacīja, ka Sji šo brīdinājumu izteicis martā vizītes laikā Maskavā. Ķīnas nostāja attiecībā uz Krievijas kodolieroču draudiem esot nostiprināta arī tā dēvētajā Ukrainas miera plānā, ko Pekina ierosināja, bet kas neguva atbalstu.

"Financial Times" ziņoja, ka Pekina vēlas uzņemties nopelnus par kodolieroču jautājuma noregulēšanu, ko cer panākt, izmantojot savu ietekmi uz Kremli.

Kijivas Rietumu partneriem nav ilūziju par to, kam tiek Ķīnas simpātijas, ņemot vērā tās ilgstošo stratēģisko partnerību ar Krieviju, kas tikai pēdējā laikā ir pastiprinājusies. Pekina nav atklāti kritizējusi Maskavu par iebrukumu Ukrainā un ir vairākkārt norādījusi, ka konflikts ieildzis tāpēc, ka Rietumvalstis piegādā ieročus Ukrainai. Taču tajā pašā laikā Rietumi atbalsta Ķīnas līdera centienus atturēt Krieviju no kodolieroču izmantošanas.

Eiropas Savienības (ES) augstākais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Žuzeps Borels martā atzina, ka Sji rīcība "samazina kodolkara risku".

"Financial Times" Rietumu avoti uzskata, ka Ķīna, izdarot spiedienu uz Krieviju, cer saglabāt līdzvērtīgas attiecības ar Eiropu, kas ir tās ekonomiskajās interesēs. Savukārt Krievija, kā "Financial Times" pastāstīja kāds avots Vašingtonā, ir vīlusies par šādu savas sabiedrotās nostāju. Tā bija cerējusi uz daudz lielāku atbalstu no Ķīnas puses.

Krievijas lidmašīnām "An-2" sankciju dēļ trūkst rezerves daļas



Krievijas aviokompānijas, kas izmanto vieglās daudzfunkcionālās lidmašīnas "An-2", saskārušās ar rezerves daļu trūkumu, jo Eiropas piegādātāji atsakās sadarboties ar Krieviju pēc Ukrainas kara sākuma, ziņo Krievijas mediju grupa RBC.

RBC ziņoja, ka sevišķi trūkst rezerves daļas "An-2" jeb tā dēvēto kukuruzņiku dzinēju remontam. Starptautiskās sankcijas aizliedz piegādāt Krievijas uzņēmumiem aviācijas produktus un rezerves daļas no Rietumvalstīm.

Ja iepriekš "An-2" labošanai lidmašīnu remonta rūpnīcas izmantoja pilnīgi jaunas detaļas, tad tagad tās izmanto daudz lietotu detaļu. Papildus rezerves daļu trūkumam kukuruzņiku ekspluatāciju negatīvi ietekmējis arī ievērojamais degvielas un smērvielu izmaksu pieaugums par 100-120%.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Problēmas ir arī ar radiostacijām, šasijas balstiem un slēpēm, ko lidmašīnas izmanto, lai nosēstos uz sniega, un parādās arvien jauni defekti, kas saistīti ar materiālu mehānisko īpašību pasliktināšanos, ziņoja RBC.