Sji apņemas divos gados izskaust nabadzību trīs trūcīgākajos Ķīnas reģionos

Iedzīvotāju skaits: aptuveni 39 miljoni (salīdzinājumam, līdzīgs iedzīvotāju skaits ir Polijā)

Teritorija: 121 000 km2

Ekonomiski Fudzjaņa ir attīstīts piekrastes reģions ar spēcīgiem centriem, kuros līdzās tekstila un tējas industrijai, attīstīta vieglā rūpniecība, tostarp tiek ražotas komponentes tādu pasaulē pazīstamu zīmolu kā "Boeing", "GE", "Siemens" un "Panasonic" produktiem. Vienlaikus tas ir viens no mazāk attīstītajiem apgabaliem salīdzinājumā ar citiem piekrastes reģioniem un valdība tajā pēdējos gados īpaši cenšas uzlabot apstākļus milzīgajam nabadzīgo iedzīvotāju slānim, kuru vairums ir iebraucēji no valsts austrumu un centrālajiem apgabaliem.

Ķīna ir izvirzījusi mērķi apkarot galējo nabadzību valstī līdz 2020. gadam. Valsts plāns paredz no trūkuma palīdzēt izkļūt vidēji desmit miljoniem cilvēku gadā. Piemēram, pērn no absolūtas nabadzības izkļuvuši 13,86 miljoni Ķīnas lauku reģionos dzīvojošie, vēsta "China Daily". No tiem 2,8 miljoni no nabadzības izkļuvuši, viņus centralizēti pārvietojot no dzīvei nepiemērotākiem apgabaliem uz vietām, kurās jau ir attīstīta infrastruktūra un pakalpojumu sniegšana.

Ķīnas attīstības piemērs kopš 70. gadu nogales nenoliedzami ir unikāls – tiek lēsts, ka šo gadu laikā no absolūtas nabadzības valstī izkļuvuši ap 400 miljoni cilvēku. Šajos gados Ķīna kļuva par rūpniecības centru, kurā ražo gandrīz visu, kā arī ievērojami modernizēja lauksaimniecību.

Pēdējos gados gan Austrumu lielvalsts saskārusies ar ekonomikas attīstības bremzēšanos, demogrāfijas problēmām un pati pārvirza ražošanu uz citām reģiona un Āfrikas valstīm, kurās ir vēl lētākas darbaspēka izmaksas.