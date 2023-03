Sji Dzjiņpins ieradies Maskavā pie Putina

Ķīnas līderis Sji Dzjiņpins pirmdien, 20. martā, ieradies Maskavā, lai tiktos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, vēsta raidsabiedrība BBC.

Lidmašīna ar Sji nosēdusies Maskavas "Vnukovo-2" lidostā. Sarunas sākšoties otrdien, bet pirmdien gaidāma "neformāla, bet tieša un ļoti svarīga Putina un Sji Dzjiņpina komunikācija", paziņojis Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskovs.

BREAKING: Chinese President Xi Jinping arrives in Russia for a three-day state visit, when he's expected to deliver a strong message of support for Vladimir Putin https://t.co/ZXpEoSOF9H pic.twitter.com/vNKf5gjy8x