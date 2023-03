Sji ir atturīgāks pret atbalstu Krievijai, nekā to gaidīja Putins, secina ISW

Tikšanās laikā ar Kremļa saimnieku Ķīnas vadītājs Sji Dzjiņpins piedāvājis daudz atturīgāku redzējumu par Pekinas un Maskavas divpusējām attiecībām nekā to gaidījis Vladimirs Putins, savā ikdienas ziņojumā spriež ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).

"Sji un Putins tikšanās laikā 20. martā reklamēja Ķīnas-Krievijas attiecību stiprību, bet 19. martā publicētajos rakstos viņi piedāvāja dažādas interpretācijas par turpmāko attiecību apjomu," skaidro analītiķi.

Putins savā rakstā apgalvoja, ka Krievijas Federācija un Ķīna "veido partnerību, lai izveidotu daudzpolāru pasaules kārtību pretēji kolektīvajai vēlmei pēc Rietumu dominēšanas un ASV divkāršajai atturēšanas politikai pret Ķīnu un Krieviju".

Turpretī Sji atzīmēja, ka, lai gan Ķīna un Krievija kopumā tiecas uz daudzpolāru pasaules kārtību, tā nav īpaši vērsta pret Rietumiem.