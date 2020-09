Skandāls Lietuvas armijā: instruktors no iesauktajiem pieprasījis kukuļus

Lietuvā uzvirmojis skandāls saistībā ar notikumiem armijā – kāds instruktors no iesauktajiem karavīriem izspiedis kukuļus, bet vienā gadījumā, kā noskaidrots izmeklēšanā, karavīrs par atteikšanos maksāt fiziski iespaidots, vēsta portāls "Delfi.lt".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vainīgā persona – Lietuvas kņaza Ķēstuta vārdā nosauktā motorizētā kājnieku bataljona ierindnieks Mantas Šimkus – ir atbrīvots no dienesta un saukts pie kriminālatbildības.

Iesauktie karavīri, kas dienējuši Tauraģes rajonā, stāsta, ka Šimkus, būdams viņu instruktors, pieprasījis naudu par to, lai nefiksētu sīkus pārkāpumus un par obligāto testu nokārtošanu.Tiesa konstatēja, ka apsūdzētais ne tikai pieprasījis kukuļus, bet arī pielietojis fizisku vardarbību attiecībā pret pakļauto personu. Šimkum par to piespriests 12 diennakšu arests, ņemot vērā to, ka viņš atzina savu vainu un nožēloja izdarīto.

Saskaņā ar lietas materiāliem tiesā izskatītie notikumi risinājušies pērnā gada novembrī. Šimkus provocējis padotos maksāt viņam kukuļus. Kādam karavīram viņš pieprasījis 10 eiro, bet citiem – 20 eiro.

Divi no iesauktajiem naudu arī samaksājuši, tiesa, nevis prasītos 20 eiro, bet pa 10 eiro katrs. Pārējie naudu nav devuši, bet solījuši to sagādāt vēlāk.

Konkrētajā gadījumā nauda pieprasīta par to, lai Šimkus nerosinātu izmeklēšanu par dienas režīma pārkāpumu – iesauktie neatļautā laikā izmantojuši mobilos telefonus.

Vienam no iesauktajiem karavīriem, kurš naudu nav atnesis, Šimkus mācību laikā iespēris pa krūšu kurvi, necenzēti nolamājot viņu par kļūdām šaušanā ar ložmetēju.

Šimkus armijā dienējis kopš 2010. gada, pieteicies brīvprātīgi. Kopš 2015. gada novembra viņš dienēja kā profesionālais karavīrs.

Pratināšanas laikā Šimkus atklāja, ka pērnā gada novembrī tika iecelts par instruktoru un viņa pienākums bijis sekot, lai iesauktie karavīri ievēro disciplīnu un dienas kārtību. Viņš apgalvo, ka iesauktie bijuši nedisciplinēti.

Viņš arī apgalvo, ka naudu piedāvājuši paši karavīri, lai viņš tiem atdotu atņemtos mobilos telefonus. Telefonus viņš atņēmis, jo tie lietoti pirms atļautā laika pulksten 19.10 vakarā.

Instruktors stāsta, ka no iesauktajiem paņemto naudu plānojis atdot viņiem pirms Ziemassvētkiem. Šimkus uzsver, ka nekad nav atklāti prasījis naudu, tikai jautājis "kā vienosimies?".

Par epizodi ar spērienu iesauktajam Šimkus tiesā skaidrojis, ka saniknojies par karavīra nespēju tikt galā ar ložmetēju, lai gan jau bija aizvadītas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.

Viņš sācis uz iesaukto kliegt, taču viņam tāpat nekas nav sanācis. Tāpēc Šimkus pats noregulējis ložmetēju. Sist pakļauto viņš neesot gribējis un esot vien pieskāries viņam ar kāju. Turklāt šis incidents nekādā veidā neesot saistīts ar cietušā nesamaksātajiem 20 eiro.

Cietušie un citi iesauktie gan norāda, ka instruktors kukuļus pieprasījis regulāri un atgādinājis par "parādu".