Skotijā no sliedēm noskrien vilciens; ir ievainotie

Skotijas Eberdīnšīras apgabalā no sliedēm noskrējis vilciens, ziņo "Glasgow Times". Tiek ziņots par, iespējams, vienu mirušo, vairākiem nopietni ievainotajiem un vērienīgu ārkārtas dienestu spēku nosūtīšanu uz incidenta vietu.

No sliedēm noskrējusi lokomotīve līdz ar trim pasažieru vagoniem, kuri visi nogāzušies no uzbēruma. Avārijā mirusi viena persona, atsaucoties uz PA ziņu aģentūru, vēsta skotu medijs, norādot, ka amatpersonas to pagaidām nav publiski apstiprinājušas.

Ziņas par "ScotRail" vilciena noiešanu no sliedēm no Stounhevenas pievārtes pienākušas pulksten 9.40 pēc vietējā laika. Notikuma vietā jau īsi pēc tam ieradušās neatliekamās medicīniskās palīdzības, policijas un ugunsdzēsēju glābēju brigādes, kā arī mediķu brigādes ar helikopteriem.

Vilciena avāriju varētu būt izraisījuši slikti laika apstākļi, kuru dēļ vilciena mašīnists bijis spiests mainīt sliedes. Visticamāk, sliedes applūdušas pēdējās dienās piedzīvoto lietavu dēļ.

At Carmont, we've had reports of a landslip, which means services can't operate between Dundee & Aberdeen. /2 pic.twitter.com/1E29tKHFhy — Network Rail Scotland (@NetworkRailSCOT) August 12, 2020



Vilciens bijis ceļā uz dienvidiem, bet zemes noslīdējuma dēļ devies atpakaļ, nomainījis sliežu ceļu, taču avarējis cita zemes noslīdējuma dēļ.



Huge billowing black smoke from train on fire after derelailing near Stonehaven. pic.twitter.com/Rk01bS5RLI — Chris Harvey (@ChristopherHarv) August 12, 2020

This is an extremely serious incident. I've had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36 — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) August 12, 2020



