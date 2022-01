Slepenā CIP cietuma lieta: Lietuva pārskaitījusi kompensāciju ieslodzītajam

Lietuva pārskaitījusi Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) noteikto kompensāciju Abu Zubaidam, kurš tiek turēts aizdomās par līdzdalību 2001. gada 11. septembra terora uzbrukumu rīkošanu un saskaņā ar ECT atzinumu 2005. un 2006. gadā bijis ieslodzīts slepenā ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) cietumā netālu no Viļņas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā ziņu aģentūru BNS informējusi Tieslietu ministrija, kompensācija pārskaitīta pagājušā gada nogalē, kad ar atzīmi "apostille" apliecināts, ka pilnvara kompensācijas pieprasīšanai, ko Abu Zubaida izrakstījis savai pārstāvei, ir īsta.

Strasbūras tiesa, kas 2018. gadā izskatīja Gvantanamo bāzē ieslodzītā Saūda Arābijā dzimušā palestīnieša Zubaidas prasību pret Lietuvu, atzina, ka 2005. un 2006. gadā Lietuvā darbojies slepens CIP cietums un lēma, ka Lietuvai par patvaļīgu Zubaidas turēšanu apcietinājumā viņam jāsamaksā kompensācija 100 000 eiro apmērā un vēl 30 000 eiro jāmaksā viņu pārstāvošajai juristei.

Ministrijas pārstāvis Ričards Dzikovičs iepriekš bija norādījis, ka Zubaidas advokāte pilnvaru jau iesniegusi, bet saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem pirms naudas pārskaitīšanas bija jāsaņem apliecinājums, ka pilnvara ir īsta.

Lietuva pirms tam pie notāra bija izveidojusi depozīta kontu un pārskaitījusi tajā 130 000 eiro, informējot prasītāja pārstāvi Eiropas Cilvēktiesību tiesā, ka līdzekļi pārskaitīti un tos var pieprasīt.

Kā ziņots, ASV Senāts 2014. gada decembrī publiskoja ziņojumu par CIP slepenajiem aizturēšanas centriem. Cilvēktiesību aktīvisti uzskata, ka viens no ziņojumā minētajiem centriem, kas šai dokumentā dēvēts par "violeto centru", no 2004. līdz 2006. gadam atradies Antaviļos, netālu no Viļņas.

Lietuva līdz šim nav atzinusi, ka valstī būtu darbojies slepens CIP cietums, skaidrojot, ka amerikāņi uz Lietuvu transportējuši nevis ieslodzītos, bet sakaru iekārtas un ēkā Antaviļos, 15 kilometrus no Viļņas, kas tiek pieminēta kā iespējamā cietuma atrašanās vieta, bijis izveidots izlūkošanas atbalsta centrs, taču šīs telpas tā arī nekad nav izmantotas minētajam mērķim.

Lietuvas Seima Nacionālās drošības un aizsardzības komiteja 2009.gadā veica izmeklēšanu par iespējamu CIP cietumu atrašanos Lietuvā un netika konstatējusi, ka uz Lietuvā būtu reāli pārvesti CIP gūstekņi, tomēr atzina, ka apstākļi tam bijuši.