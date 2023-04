Slepeno dokumentu nopludināšana apdraud ASV nacionālo drošību, uzsver Pentagons

Slepeno dokumentu nopludināšana rada ļoti nopietnu risku ASV nacionālajai drošībai, pirmdien paziņoja Pentagons.

Dokumenti ietver novērtējumus un slepenus izlūkošanas ziņojumus, kas attiecas ne tikai uz Ukrainu un Krieviju, bet arī ASV sabiedroto analīzi.

Šie dokumenti rada "ļoti nopietnu risku nacionālajai drošībai un tiem ir dezinformācijas izplatīšanas potenciāls," žurnālistiem sacīja ASV aizsardzības ministra Loida Ostina palīgs Kriss Mīgers.

Viņš piebilda, ka notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu, kā dokumenti nopludināti un kāds bijis nopludināšanas mērogs.

Mīgers izvairījās no atbildes, vai Pentagons uzskata, ka dokumenti ir autentiski, tomēr piebilda, ka, pēc visa spriežot, dažos dokumentos "veiktas izmaiņas".

Pēdējo dienu laikā sociālajos tīklos ir nonākuši vairāki desmiti nopludinātu dokumentu un arvien parādās jauni dokumenti.

ASV amatpersonas laikrakstam "Washington Post" sacīja, ka dažos dokumentos acīmredzami veiktas izmaiņas, taču daudzi no tiem atbilst "CIP World Intelligence Review" ziņojumiem, kas tiek izplatīti augstā līmenī Baltajā namā, Pentagonā un Valsts departamentā.

Aizsardzības analītiķi norāda, ka jebkāda iekšēju slepenu ASV dokumentu nopludināšana būtu gan kaitīga, gan potenciāli apkaunojoša.

Turklāt noplūde izrādītos vērtīga Maskavai, parādot, cik dziļi ASV izlūkdienesti ir iekļuvuši Krievijas militārā aparāta daļās, vēsta ASV mediji.

Citi dokumenti ietver informāciju par iekšējām debatēm ASV sabiedroto valdībās. Informācija ietvēra, piemēram, diskusijas par Dienvidkorejas debatēm par to, vai piegādāt ASV artilērijas lādiņus izmantošanai Ukrainā, raksta avīze "The New York Times".

Avīze ziņoja, ka šajos dokumentos nav konkrētu kaujas darbību plānu par to, kā, kad un kur Ukraina grasās sākt uzbrukumu, tomēr tajos ir, piemēram, ziņas par Ukrainas armijas vajadzībām 1. martā.

Ukraina ir mainījusi dažus militāros plānus saistībā ar iespējamo ASV slepeno militāro dokumentu noplūdi, vēsta telekanāls CNN, atsaucoties uz Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim tuvu avotu.

Kā ziņo CNN, noplūde likusi Pentagonam veikt pasākumus, lai samazinātu sensitīvu dokumentu plūsmu, kas parasti katru dienu ir pieejami simtiem cilvēku valdībā.

ASV Apvienotā štābu priekšnieku komiteja tagad pārbauda savus adresātu sarakstus, lai noskaidrotu, kas saņem slepenus ziņojumus, sacīja Pentagona pārstāvis.

Daudziem no internetā izplatītajiem dokumentiem bija marķējums, kas norāda, ka tos sagatavojusi komitejas izlūkošanas nodaļa J2, un tie acīmredzami bija brīfingiem domāti dokumenti.

Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Mihailo Podoļaks paziņojis, ka Rietumu sabiedroto šķietamo slepeno dokumentu nopludināšana ir Krievijas specdienestu standarta spēle.

"Datu "nopludināšanas" mērķis ir acīmredzams: novērst uzmanību, sēt šaubas un savstarpējas aizdomas, radīt šķelšanos," skaidroja padomnieks.

Viņš minēja, ka šie materiāli ir atklāto avotu datu kompilācija, kam piejaukti izdomājumi vai reālas pārtvertas informācijas fragmenti.

"Tā ir Krievijas specdienestu standarta spēle. Ņem atklātos brīfingus, pievieno fiktīvas liecības vai atsevišķus pārtvertas informācijas elementus un publicē sociālajos tīklos, legalizējot "noplūdi"," norādīja Podoļaks.