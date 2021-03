Slovākija saņēmusi pirmo Krievijas ražoto Covid-19 vakcīnu kravu

Slovākija saņēmusi pirmo Krievijā ražotās Covid-19 vakcīnas "Sputnik V" kravu, raksta "Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība" (RFE/RL).

Slovākija saņēmusi 200 000 "Sputnik V" devas, un kļuvusi par otro Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti, kura izmantos Krievijā ražotās vakcīnas. Pirmā ES dalībvalsts, kura sāka izmantot šo vakcīnu, bija Ungārija. Eiropas Zāļu aģentūra gan vēl nav oficiāli apstiprinājusi šīs vakcīnas izmantošanu.

"Ir pareizi pirkt Krievijas vakcīnu, jo Covid-19 neko nezina par ģeopolitiku," 1. martā sacīja Slovākijas premjerministrs Igors Matovičs. "Man nav iebildumu pašam lietot "Sputnik" [vakcīnu]," viņš piebilda.

Slovākija iegādājusies 2 miljonus Krievijā ražotās vakcīnas devu. Pusi no šī pasūtījuma plānots saņemt šomēnes. Slovākijā pēdējā nedēļā bijis pasaulē augstākais ar Covid-19 saistītais mirstības līmenis uz vienu iedzīvotāju, liecina vietne "Our World in Data".