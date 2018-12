Sniegputeņa dēļ vairāki tūkstoši cilvēku ASV dienvidaustrumos palikuši bez elektrības; divi bojāgājušie

ASV dienvidaustrumu valstis pārsteidzis spēcīgs sniegputenis, kurā vismaz divi cilvēki gājuši bojā, savukārt vairāki tūkstoši atstāti bez elektrības, vēsta britu raidsabiedrība BBC.

Šobrīd Ziemeļkarolīnā izsludināts ārkārtas stāvoklis. BBC skaidro, ka nedēļas nogalē dažviet Ziemeļkarolīnā sniegs sasnidzis pat pusmetru biezā kārtā.

BBC skaidro, ka putenī bojā gājis kāds vīrietis, kuram virsū uzgāzies koks. Par otru bojāgājušo pagaidām precīzākas informācijas nav.

Tāpat šobrīd tiek meklēts kāds upē atrasta auto vadītājs, kurš tiek uzskatīts par pazudušu.

All that heavy wet #snow is starting to weigh #powerlines and tree branches down. Here on the 2800 block of Beck Rd a power pole has broken. Remember when the power goes out to safely use alternative heating and lighting sources. #NCWx #DurhamWeather #WinterStorm #WinterSafety pic.twitter.com/aikCgH3htM