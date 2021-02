Sobjaņins aptur balsojumu par Dzeržinska pieminekļa atjaunošanu

Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins piektdien apturējis vietējo konsultatīvo tautas nobalsošanu par to, vai 30 gadus pēc komunistiskā režīma krišanas laukumā iepretī bijušajai PSRS Valsts drošības komitejas (VDK) galvenajai mītnei būtu atjaunojama čekas dibinātāja Feliksa Dzeržinska statuja.

Nedēļu ilgajā balsojumā maskaviešiem bija dota iespēja izvēlēties starp Džeržinski, kas kļuvis par komunistiskā režīma asiņaino noziegumu simbolu, un pareizticīgo svēto kārtā iecelto 13.gadsimta Novgorodas kņazu Aleksandru Ņevski.

Par to, kuru no pieminekļiem viņi vēlas redzēt Lubjankas laukumā, kur tagad atrodas VDK mantinieka Krievijas Federālā drošības dienesta galvenā mītne, maskaviešiem no ceturtdienas bija iespēja izteikties Maskavas valdības tīmekļa vietnē.

Līdz balsošanas apturēšanai bija paspējuši nobalsot gandrīz 360 000 Krievijas galvaspilsētas iedzīvotāju, no kuriem 55% bija atbalstījuši Ņevska statuju, bet 45% devuši priekšroku Dzeržinskim.

Savā Oficiālajā blogā Sobjaņins norādījis, ka balsošana "arvien lielākā mērā pārvēršas konfrontācijā starp cilvēkiem ar dažādiem uzskatiem".

"Dažādi skatījumi uz vēsturi ir neizbēgami. Taču pieminekļiem, kas stāv ielās un parkos, sabiedrība nav jāšķeļ, bet jāvieno," uzsvēris mērs.

Viņš piebildis, ka Lubjankas laukums līdz turpmākajam paliks bez pieminekļa.

"Mēs, iespējams, atgriezīsimies pie šī jautājuma, un kopā mēs pieņemsim pareizu un saprātīgu lēmumu," norādījis Sobjaņins.

Dzeržinska piemineklis Lubjankas laukumā tika nogāzts 1991.gada augustā pēc neveiksmīgā puča, ko sarīkoja stingrās līnijas atbalstītāji komunistiskā režīma vadībā un kurš faktiski noveda pie PSRS galīgā sabrukuma.

11 tonnas smagā bronzas statuja tagad atrodas padomju pieminekļu parkā un atzīta par Krievijas kultūras mantojuma priekšmetu.