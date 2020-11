Sociālie tīkli ar humoru pavada Trampu

ASV prezidents Donalds Tramps pie varas būs vēl trīs mēnešus. Pēc pārejas perioda beigām viņu amatā nomainīs jaunievēlētais valsts līderis Džo Baidens, taču soctīklu lietotāji jau sākuši humora pilnas atvadas no Trampa.

Tiesa, jau saspringto priekšvēlēšanu laiku, vēlēšanu cīņu, kā arī balsu skaitīšanas dienas pavadīja humora pilni ieraksti, cenšoties paskatīties uz pasaulē ietekmīgākā politiķa izvēli nedaudz vieglāk.

Savukārt tagad soctīklus pārņēmuši jauna tipa joki, kuros tiek apspēlēta Trampa administrācijas nomaiņa un paša Trampa "izmešana uz ielas".

Sestdienas, 7. novembra, pievakarē pēc Latvijas laika, vēl turpinoties balsu skaitīšanai, kļuva skaidrs, ka ASV prezidenta vēlēšanās uzvarējis Džo Baidens. Demokrātiskās partijas kandidāts par uzvarētāju tika paziņots Pensilvānijas štatā, līdz ar to iegūstot nepieciešamās balsis elektoru kolēģijā, lai kļūtu par nākamo ASV prezidentu. Kopš tā brīža Baidens par uzvarētāju apstiprināts arī Nevadā, iegūstot jau 279 no 270 elektoru balsīm, kas nepieciešamas uzvarai.

Trams tikmēr turpina noliegt sava konkurenta uzvaru, solot tiesvedību un apgalvojot, ka balsis un vēlēšanas kopumā "ir nozagtas".