Soctīklos publicēti video atklāj okupantu zvērības – Ukrainas karavīrus ar nocirstām galvām

Turpinoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, sociālajos tīklos parādījušies divi video, kuros redzami Ukrainas karavīri ar nocirstām galvām, raksta CNN.

Abi videoklipi šķietami ir no diviem dažādiem notikumiem – viens no tiem, iespējams, ir filmēts pavisam nesen, bet otrs izskatās, ka filmēts vasarā.

Videoklipi kļuvuši par kārtējo apliecinājumu Krievijas agresijas šausminošajai dabai un briesmīgajiem noziegumiem, kurus Ukrainā pastrādā okupantu vienības.

Pirmo video, kas 8. aprīlī tika ievietots prokrieviskā sociālo mediju kanālā, varētu būt filmējuši grupējuma "Vagner" algotņi un šķiet, ka tajā redzami divu ukraiņu karavīru līķi ar nocirstām galvām, raksta medijs. Kritušie karavīri guļ zemē blakus iznīcinātam militārajam transportlīdzeklim. Videoklipā dzirdama balss, kuras tonis izklausās mainīts, lai neļautu identificēt runātāju.

Acīmredzot atsaucoties uz pie zemes esošajiem līķiem, video dzirdamā persona, smejoties, turpina: "Viņi viņus nogalināja. Kāds pienāca viņiem klāt. Viņi piegāja pie viņiem un nocirta viņiem galvas." CNN raksta, ka mirušajiem karavīriem šķietami arī nogrieztas rokas.

Krievijas sociālo mediju profilos teikts, ka video tika uzņemts netālu no Bahmutas Ukrainas austrumos, kur jau daudzus mēnešus ir notikušas kara sīvākās kaujas, kurās lielā mērā ir iesaistīti "Vagner" kaujinieki. CNN nevarēja apstiprināt vietu, kurā notikušais filmēts.

Otrais video, kas tika ievietots "Twitter" un kura video attēls ir aizmiglots, varētu būt filmēts vasarā, jo uz zemes ir daudz augu. Tajā redzams, kā okupants ar nazi nogriež galvu Ukrainas karavīram. Balss video sākumā liecina, ka upuris, iespējams, vēl bija dzīvs, kad sākās šis nežēlīgais uzbrukums.

Neilgi pēc video parādīšanās soctīklos Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis solīja, ka šo briesmīgo noziegumu pastrādātāji tiks saukti pie atbildības. "Ir kaut kas, ko neviens pasaulē nevar ignorēt: cik viegli šie zvēri [okupanti] nogalina," viņš teica trešdienas video ziņojumā. "Mēs neko neaizmirsīsim. Mēs arī nepiedosim slepkavām. Par visu būs juridiska atbildība. Terora sakāve ir nepieciešama," paziņoja Zelenskis.

The execution of a Ukrainian captive…

This is a video of Russia as it is. This is a video of 🇷🇺 trying to make just that the new norm.

Everyone must react. Every leader. Don't expect it to be forgotten.

We are not going to forget anything. The defeat of 🇷🇺 terror is necessary. pic.twitter.com/H8Or6HJnYW