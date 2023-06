Šoigu apgalvojumi par Ukrainas zaudējumiem ir ļoti pārspīlēti, ziņo Lielbritānija

Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu sniedzis vismaz divus komentārus par Krievijas aizsardzības operācijām, tostarp gandrīz noteikti izteicis ļoti pārspīlētus apgalvojumus par Ukrainas zaudējumiem, teikts jaunākajā ziņojumā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka pēdējās nedēļas laikā Šoigu bieži bijis redzams publiski. Šādas darbības varētu būt skaidrojamas ar viņa mērķi pozicionēt sevi kā tādu, kurš pārvalda stratēģiskos jautājumus laikā, kad Ukraina paātrina savas pretuzbrukuma operācijs.

Šoigu arī mudinājis Krievijas aizsardzības nozari divkāršot centienus un nosodījis Krievijas Rietumu militārā apgabala virsniekus par to, ka viņi nav pietiekami ātri nosūtījuši rezerves bruņumašīnas uz fronti, pauž Lielbritānijas ministrija.

Šoigu, visticamāk, ļoti labi apzinās nepieciešamību saglabāt pozitīvu tēlu, saskaroties ar aizvien publiskāku kritiku no dažu Krievijas kolēģu puses, noslēgumā raksta britu izlūki.

