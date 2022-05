'Solncepek': Krievija pret Ukrainu pielieto 'pašu jaudīgāko konvencionālo ieroci'

Krievijas spēki pret Ukrainu liek lietā "pašu jaudīgāko konvencionālo ieroci", paziņojis Ukrainas Prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podļaks.

"Video redzama Krievijas ugunsmetēja sistēmas "Solncepek" darbība. Daži partneri svārstās, vai dot nepieciešamos ieročus, baidoties no eskalācijas. Eskalācijas?! Krievijas Federācija jau pret Ukraiņiem pielieto pašu jaudīgāko ieroci, kas nav kodolierocis, liekot cilvēkiem sadegt dzīviem. Varbūt ir laiks atbildēt necilvēkiem un nodot Ukrainai MLRS?" raksta Podoļaks.

"Solncepek" (TOS-1A) ir uzlabota versija Krievijas smagajai ugunsmetēja sistēmai "Buratino" (TOS-1). Tas tiek uzskatīts par vienu no biedējošākajiem mūsdienu kara ieročiem, dažkārt raksturots kā "elle zemes virsū".

