'Sorosa aģents aiz Baltkrievijas opozīcijas' – kā vēstījumu pielāgot foto

Baltkrievijā pēc prezidenta vēlēšanu izspēles 9. augustā un paredzamo līdzšinējam prezidentam Aleksandram Lukašenko labvēlīgo vēlēšanu rezultātu publiskošanas sākās valstī nepieredzēta mēroga protesti pret vēlēšanu rezultātu falsificēšanu un Lukašenko režīmu kopumā. Kamēr demokrātijas aizstāvji visā pasaulē nosodījuši vēlēšanu rezultātus un virkne diktatoru steigušies sveikt Lukašenko ar uzvaru, citi, acīmredzot, neticot baltkrievu spējai pašorganizēties un vēlmei pašiem noteikt politisko virzienu, turpina meklēt alternatīvus skaidrojumus kaimiņvalstī notiekošajam.

Pirms vēlēšanām Lukašenko deva vairākus signālus, ka briesmas valstij gaidāmas no Krievijas puses, par ko liecināja arī vairāku desmitu "Vagner" kaujinieku aizturēšana. Tagad Baltkrievijā 26 gadus valdījušais vīrs retorikā par lielākajiem draudiem dēvē NATO, kā arī apgalvojis, ka pret viņu protestējošajiem uz ielas tiekot dalīta nauda. Sazvērestības teoriju fani arī nepaguruši meklē dažādas zīmes, tostarp opozīcijas organizēšanā vaino gan vienkāršoti Rietumus un liberāļus, gan konkrētas valstis, piemēram, Poliju, kuru aizvien biežāk piemin arī Lukašenko, gan miljardieri Džordžu Sorosu, kurš izsenis kļuvis par "vaininieku" ASV nemieru organizēšanā, Covid-19 izplatīšanā, palīdzēšanā nacistiem, utt..

Jau pirms vēlēšanām Baltkrievijā bija redzama opozīcijas aktīva organizēšanās un, pats būtiskākais, saliedēšanās ap vienu nosacītu līderi Svetlanu Tihanovsku. Nosacītu, jo viņa pati uz politisku līderību nekad nav vēlējusies pretendēt, bet uzņēmās kandidatūru tikai Lukašenko režīma aizturēto politisko opozicionāru, tostarp sava vīra Sergeja Tihanovska, vārdā. Tomēr viņai izdevās iemiesot Lukašenko opozīciju kā tādu, bez noteiktiem politiskajiem virzieniem.

Tihanovskas priekšvēlēšanu programma neliecināja par vēlmi pārņemt varu, bet nodrošināt demokrātijas pamatprincipu realizēšanu – atbrīvot politieslodzītos, atjaunot 1994. gada konstitūciju, samazinot prezidenta pilnvaras, kā arī sešu mēnešu laikā sarīkot godīgas prezidenta vēlēšanas ar visu nepielaisto kandidātu piedalīšanos. Viņas neitralitāti savā veidā apstiprināja pat Lukašenko režīms – izskanējis, ka pret Tihanovsku un viņas štāba citām līderēm, arī nereģistrēto kandidātu sievām, vara nespējusi safabricēt lietas, jo atšķirībā no saviem vīriem viņas iepriekš nav bijušas aktīvas politikā vai biznesā.

Pēc vēlēšanām, oficiālo Lukašenko glaimojošo vēlēšanu rezultātu publicēšanas un milicijas, kā arī īpašo uzdevumu vienības OMON karavīru sistemātiskās un vardarbīgās vēršanās pret protestētājiem Tihanovska valsti pameta, visticamāk, varas iestāžu spiediena rezultātā. Jau Lietuvā, redzot savu tautiešu apņēmību turpināt protestus par spīti represijām, viņa tomēr paziņoja par opozīcijas Koordinācijas padomes izveidi, tādējādi radot pamatstruktūru institūcijai, kura varētu pārņemt varu.

Vairāk nekā nedēļu pēc Tihanovskas ierašanās Viļņā pie viņas atbraucis viens no pazīstamākajiem franču intelektuāļiem Bernārs-Anrī Levī. Viņš ir viens no Francijas 70. gadu tā dēvētā "Jauno filozofu" viļņa spilgtākajiem pārstāvjiem, dedzīgs liberālisma un demokrātijas aizstāvis, vairāku desmitu grāmatu autors, filmu režisors kā arī regulāri publicējas dažādos starptautiskos medijos.

Viņš 19. augustā nofotografējies kopā ar Tihanovsku, un šo fotogrāfiju publicēja "Twitter", atklājot arī brauciena mērķi. "Šodien Viļņā ar Svetlanu Tihanovsku, seju Baltkrievijas revolūcijai un tirāna Lukašenko opozīcijai. Te mēs varam redzēt, kā sievietes mērķis var satricināt grotesku un asinskāru diktatūru. Gaidāma reportāža un portretraksts," Levī vēsta, tādējādi atklājot, ka ar Tihanovsku devies tikties, lai par viņu rakstītu. Piemēram, pērn viņš "The Atlantic" veidoja Viktora Orbana portretrakstu.

