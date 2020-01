Soross sola miljardu dolāru 'iespējamu un īstu diktatoru' apkarošanai

ASV miljardieris Džordžs Soross ceturtdien solīja veltīt vienu miljardu ASV dolāru jaunam Atvērtās sabiedrības universitāšu tīkla ("Open Society University Network", OSUN) projektam, lai apkarotu pilsoniskās sabiedrības eroziju pasaulē, kur arvien vairāk valda "iespējami un īsti diktatori" un kuru piemeklējušas klimata izmaiņas.

Soross, runājot Pasaules ekonomikas forumā Davosā, sacīja, ka cilvēce atrodas pagrieziena punktā un ka nākamie gadi noteiks likteni gan tādiem valdītājiem kā ASV prezidents Donalds Tramps un Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins, gan pasaulei pašai.

"Mēs dzīvojam pārveides momentā vēsturē. Atvērtu sabiedrību izdzīvošana ir apdraudēta, un mēs saskaramies ar vēl lielāku krīzi: klimata izmaiņām," sacīja Ungārijā dzimušais Soross.

Viņš raksturoja OSUN plānu kā "manas dzīves vissvarīgāko projektu" un iespējamu starptautisku platformu mācībām un pētījumiem, kam varētu pievienoties pastāvošās augstskolas visā pasaulē.

Viņš sacīja, ka OSUN mēģinās aizsniegt "vietas, kur vajadzīga augstas kvalitātes izglītība, un kalpot novārtā atstātiem iedzīvotājiem" - tādiem kā bēgļi, cietumnieki, romi (čigāni), Mjanmas musulmaņu rohindžu minoritāte.

"Lai demonstrētu mūsu uzticību OSUN, mēs tajā ieguldām vienu miljardu dolāru," teica Soross savā tradicionālajā ikgadējā uzrunā Davosā.

Soross, kura Centrāleiropas Universitāte (CEU) ir atstājusi Ungāriju pēc premjerministra Viktora Orbāna valdības izdarīta spiediena, sacīja, ka šis projekts ir vajadzīgs laikā, kad atvērta sabiedrība ir pakļauta lielākam riskam nekā jebkad iepriekš.

Viņš sūrojās par to, ka pasaules lielvaras ASV, Ķīna un Krievija esot "iespējamu vai īstu diktatoru rokās, un autoritāru valdītāju rindas turpina pieaugt".

Runājot par nacionālisma izplatīšanos pasaulē, Soross sacīja, ka "lielākā un biedējošākā neveiksme" esot Indijā, un apsūdzēja tās premjerministru Narendru Modi "hinduistu nacionālistu valsts radīšanā".

Soross kārtējo reizi uzbruka Trampam, nosaucot viņu par "blēdi un galēju narcistu", un sacīja, ka pašreizējais ASV ekonomiskā spēka pieaugums var būt noticis par ātru Trampam, kurš mēģinās panākt savu pārvēlēšanu par ASV prezidentu šī gada novembrī.

"Trampam (..) ir izdevies pārkarsēt jau sparīgu ekonomiku. Pārkarsēta ekonomika nevar tikt uzturēta vārīšanās punktā pārāk ilgi," brīdināja Soross, kuram savā investora karjerā ir izdevies pareizi paredzēt lielas pārmaiņas tirgos.

"Ja tas viss notiktu tuvu vēlēšanām, tas nodrošinātu viņa ievēlēšanu. Viņa problēma ir tā, ka vēlēšanas ir pēc 10 mēnešiem un revolucionārā situācijā tas ir vesels mūžs."

Soross pauda īpašu satraukumu par Sji, sakot, ka Ķīnas prezidents lauzis valdošās Komunistiskās partijas tradīciju, koncentrējot varu ap sevi, un ka Ķīnas ekonomika zaudē savu iepriekšējo elastību.

Lai gan Sji "kļuva par diktatoru, tiklīdz viņš guva pietiekamu spēku", viņa "panākumi ne tuvu nav nodrošināti", jo viena bērna politikas izraisītā demogrāfiskā situācija ir nelabvēlīga Ķīnai, sacīja Soross.

Viņš par vissatraucošāko nosauca to, ka Sji mēģina ieviest "jauna tipa autoritāru iekārtu un jauna tipa cilvēku, kurš ir gatavs attiekties no personīgās autonomijas, lai izvairītos no nepatikšanām".

"Personīgo autonomiju, kad tā ir zaudēta, būs grūti atgūt. Atvērtai sabiedrībai nebūtu vietas šādā pasaulē," sacīja Soross.

Soross pirms gada Davosā bija paziņojis, ka Ķīnas prezidents ir brīvu sabiedrību "visbīstamākais ienaidnieks", jo vada režīmu ar augsti attīstītām uzraudzības tehnoloģijām.