'SpaceX' kosmosa kuģis 'Crew Dragon' piedzīvojis problēmas testu laikā

Kompānija "SpaceX" informējusi, ka tās kosmosa kuģis "Crew Dragon" piedzīvojis problēmas dzinēja testu laikā, ziņo britu raidsabiedrība BBC.

ASV Gaisa spēku pārstāvis paziņojis, ka incidentā neviens nav cietis. Pagājušajā mēnesī “Crew Dragon” piedzīvoja sekmīgu pirmo lidojumu. Tiesa, šī lidojuma laikā kosmosa kuģī astronauti neatradās.

Piedzīvotās problēmas testu laikā var likt atcelt plānoto “Crew Dragon” misiju, kurā paredzēts piedalīties arī astronautiem, atzīmē medijs.

BREAKING: #SpaceX Crew Dragon suffered an anomaly during test fire today, according to 45th Space Wing. Smoke could be seen on the beaches.

"On April 20, an anomaly occurred at Cape Canaveral AFS during Dragon 2 static test fire. Anomaly was contained and no injuries." pic.twitter.com/If5rdeGRXO