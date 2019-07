Spānijas sociālisti un galēji kreisie mēģina vienoties par koalīcijas izveidošanu

Spānijas Sociālistiskā strādnieku partija (PSOE) un galēji kreisā "Unidas Podemos" (UP; "Apvienoti mēs varam") trešdien ved pēdējā brīža sarunas par koalīcijas veidošanu pirms parlamentā notiks balsojums par premjerministra Pedro Sančesa (attēlā) pārvēlēšanu amatā.

Sančess otrdien zaudēja pirmajā uzticības balsojumā parlamentā par pārvēlēšanu amatā. Par Sančesu nobalsoja tikai 123 no 350 deputātiem. Otrajā balsojumā, lai tiktu pārvēlēts amatā, Sančesam būs nepieciešams vienkāršs vairākums. Lai to iegūtu Sančesam vajadzīgs UP 42 deputātu atbalsts, kā arī dažu citu reģionālo partiju deputātu balsis. Otrais balsojums plānots ceturtdien.

Sančesa vadītā kreisi centriskā PSOE parlamenta vēlēšanās 28.aprīlī izcīnīja visvairāk balsu, tomēr tā neieguva absolūto vairākumu. PSOE un UP kopumā kontrolē 167 vietas parlamentā. Apmaiņā pret atbalstu Sančesam, UP vēlas tikt iekļauta valdībā.

Avots UP atklāja, ka Spānijas vicepremjere Karmena Kalvo tikusies ar UP sarunu vadītāju. "Mums jābūt piesardzīgiem un nedrīkst vairot cerības, jo PSOE priekšlikumos nav gandrīz nekāda progresa," sacīja avots.

UP līderis Pablo Iglesiass, kuram ir sliktas attiecības ar Sančesu, pārmetis sociālistiem nevēlēšanos piešķirt UP valdībā svarīgus amatus. Iglesiass iepriekš piekrita pats nepretendēt uz vietu valdībā, lai sekmētu progresu pēc tam, kad sākotnējās sarunas nedeva nekādu rezultātu.

UP vēlas vicepremjera amatu, ko varētu ieņemt Iglesiasa dzīvesbiedre Irēne Montero. UP pretendē arī uz ministra amatiem tādās jomās kā nodokļi, nodarbinātība un vide, atklāja avots UP.

Ja sarunās neizdosies panākt vienošanos un Sančess zaudēs otrajā balsojumā par pārvēlēšanu viņam būs vēl divi mēneši laika, lai atrastu risinājumu, pretējā gadījumā Spānijā būs jārīko jaunas parlamenta vēlēšanas, kas būtu jau ceturtās četru gadu laikā.